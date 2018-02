L'AS Nancy Lorraine a encore relancé un concurrent pour le maintien en Ligue 2. Nancy a perdu à Bourg-en-Bresse sur la pelouse du 19e du championnat 3-2. Un scénario catastrophique puisque Nancy a mené 2-1, en supériorité numérique, a raté un penalty avant de voir Bourg marquer par deux fois en trois minutes.

En conférence de presse, Patrick Gabriel a semblé à court d'explication au terme d'un match "incompréhensible" :

C'est un sale film, un scénario catastrophe [...] Bourg s'est accroché dans la difficulté, ils doivent frapper trois fois et ils marquent trois fois et nous, on a je ne sais pas combien d'occasions, des opportunités pour gagner, plus qu'importantes."