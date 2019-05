Patrick Guillou, ancien défenseur de l'AS Saint-Etienne : "Que la saison prochaine ne doit pas une saison de transition"

Alors que les présidents de l'ASSE doivent rencontrer Ghislain Printant, adjoint de Jean-Louis Gasset, vendredi, un ancien de la maison donne son sentiment sur la saison des Verts, et sur les arrivées attendues d'un entraîneur et d'un directeur sportif.

Saint-Étienne, France

Le rendez-vous est fixé à vendredi. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les présidents de l'AS Saint-Etienne, doivent rencontrer à nouveau Ghislain Printant. L'adjoint du désormais ex-entraîneur des Verts, Jean-Louis Gasset, pourrait lui succéder.

Au terme d'une saison des Verts "plus que positive", un ancien de la maison donne son sentiment. Patrick Guillou, ex-défenseur de l'ASSE, ex-entraineur adjoint à Bordeaux aujourd'hui consultant, espère que la saison prochaine ne sera pas une "saison charnière".

Quel est le bilan de la saison?

"Il est plus que positif. On peut se satisfaire d'avoir décroché l'Europe. Si le club finit 4e en fin de saison, c'est que l'équipe et le staff ont fait le job. Peut-être un goût amer d'avoir perdu les deux derby ni de victoires (hormis Marseille) face à un gros du championnat. Mais le plus important est que les supporters vont pouvoir à nouveau porter haut nos couleurs à travers l'Europe."

Le départ de Jean-Louis Gasset

"De ce qu'on a pu lire ou entendre, c'est un choix personnel. Il ne faut pas oublier qu'il a pris l'équipe dans une situation périlleuse. Ils ont réussi à faire une série époustouflante et à se maintenir. On a atteint un standing inespéré. Derrière, Jean-Louis Gasset a su façonner son groupe et faire à nouveau de l'AS Saint-Etienne une place forte avec cette 4e place."

Prêts à jouer l'Europe?

"La future saison va se jouer dès maintenant, à l'intersaison. Il ne faudra pas se tromper quant au choix du staff et des joueurs. Il ne faut pas oublier non plus le départ de Dominique Rocheteau comme directeur sportif. Il va falloir des joueurs aguerris aux joutes européennes pour avoir un visage plaisant en Europe mais aussi en championnat. Il va falloir un effectif riche, notamment en qualité. Et ce n'est pas porter insulte aux joueurs présents que de dire ça."

C'est une certitude que Willy Sagnol peut être intéressé.

Willy Sagnol directeur sportif?

"Il faut lui poser la question. Willy a démontré ses qualités de joueur, comme au Bayern Munich en Allemagne. Il est passé dans de grands clubs, à la Fédération française. Il faut que son nom rentre dans la boucle et qu'il réponde aux critères des présidents. Je ne suis ni son agent ni son porte-parole. Mais en venant de Montfaucon, et en ayant porté le maillot de l'ASSE, très modestement, c'est une certitude que ça peut l'intéresser. Mais il ne faut pas faire insulte au club, il y a des gens compétents en interne comme Laurent Batlles, Julien Sablé ou encore Razik Nedder."

Vos voeux pour la saison prochaine?

"Que ce ne soit pas une saison de transition. On a connu des périodes creuses après des moments d'euphorie. Je souhaite que l'on gagne un derby, les deux mêmes. Ayons des ambitions élevées pour développer le club, recruter des joueurs qui se retrouvent dans les valeurs du club, et que le club ne soit pas un tremplin. Il ne faut pas gâché le travail de Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant et Julien Sablé. Que la saison prochaine ne soit pas une saison charnière. Soyons performants et conquérants."