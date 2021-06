Patrick Trotignon vise la remontée immédiate en Ligue 2 : "Il faut l'assumer"

Les vacances sont terminées pour les joueurs de la Berrichonne Football. Ils reprennent le travail ce matin à 9 heures avec deux jours de tests médicaux pour débuter. Ce sera ensuite six semaines de préparation physique, tactique et mentale, avant le début du championnat de National le 6 août.

Objectif remontée

Il s'agit d'ores et déjà de se préparer à un objectif très ambitieux remonter immédiatement en Ligue 2. Un objectif assumé par le directeur sportif Patrick Trotignon "On ne se cache pas derrière notre petit doigt ! La vraie place de la Berrichonne est en Ligue 2. Nous venons de la quitter et il faut la retrouver au plus vite. Alors évidemment, tout autre résultat qu'une accession en fin de saison serait un échec."

Dirigeant expérimenté, Patrick Trotignon sait pourtant que les favoris sont souvent attendus au tournant et que même de gros moyens ne sauraient garantir un résultat sportif "il y a toujours une certaine incertitude [...] Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça ne serait pas très drôle". Mais pour autant le directeur sportif évacue tout idée de pression négative sur l'effectif : "La pression, c'est aussi ce qui fait le charme du sport et du football en particulier [...] En se fixant des objectifs élevés et ambitieux, ça oblige aussi tout le monde à être extrêmement vigilants dans tout ce qui va se passer au club. Tout le monde doit tirer dans le même sens."

Valse de l'effectif

Pas moins de 8 recrues ont déjà été annoncées pour constituer l'ossature de cette équipe de reconquête, les défenseurs Bendjaloud Youssouf, Romain Sans et Peter Ouaneh, les milieux de terrain Ferris N'Goma et Jonathan Mexique. les attaquants Nathanael Thio Ntolla et Thomas Robinet et le gardien Paul Delecroix.

"Ce sont des joueurs qui ont été recrutés par notre duo de recruteurs, en particulier Julien Cordonnier, qui a été engagé il y a quelques semaines. Également, Aldo Angoula, directeur sportif. Je suis très heureux de ces recrues parce que ce sont des recrues qui mélangent à la fois un peu de jeunesse pour préparer la suite et qui, en même temps, ont l'expérience, pour la plupart d'entre eux, du championnat national qui est un championnat très particulier."

Et ce n'est probablement pas fini Patrick Trotignon ayant déjà annoncé une quinzaine de départs pour autant d'arrivées.