Patrick Vieira ne comprend pas pourquoi les supporters du Gym ne peuvent pas aller au Vélodrome

Nice, France

Les footballeurs niçois vont devoir se passer d'encouragement face à Marseille dimanche soir. Le Gym se déplace sur la pelouse du Vélodrome pour la 28e journée de Ligue 1. Les joueurs viendront seuls, la préfecture des Bouches-du-Rhône a interdit aux supporters de se rendre dans la cité phocéenne. "C'est dommage et incompréhensible", lance Patrick Vieira en conférence de presse d'avant-match.

"Quand on les a joué à Nice, il y avait les supporters marseillais qui était présent au stade. Le foot c'est avoir les supporters adverses et une belle ambiance au stade", précise l’entraîneur des Aiglons.

🎙️ La réaction de Malang Sarr sur l'interdiction de déplacement des supporters niçois à Marseille ce dimanche 🔴⚫️#OMOGCNpic.twitter.com/JdZpGZSGQU — OGC Nice (@ogcnice) March 8, 2019

Le défenseur du Gym, Malang Sarr va même plus loin. "C'est rageant, on le vit plutôt mal. C'est toujours une force supplémentaire d'avoir ses supporters, surtout dans un match comme ça", affirme le jeune joueur formé au club. "C'est un soutien quotidien, ils sont derrière nous".

Ce derby s'annonce bouillant sur la pelouse en vue de la course à l'Europe entre l'OM qui ne perd plus et Nice qui reste sur une belle performance à la maison face à Strasbourg (1-0). Une rencontre marquée également par les retrouvailles avec Mario Balotelli. L'attaquant italien n'a pas laissé un bon souvenir à certains joueurs rouges et noirs.

Marseille - Nice, c'est à vivre en direct sur France Bleu Azur dès 20h45 pour l'avant-match. Coup d'envoi à 21H00.