Patrick Vieira rassure les supporters : "Je ne me vois pas ailleurs qu'à l'OGC Nice"

Nice, France

C'était jour de reprise ce lundi matin au centre d'entraînement de l'OGC Nice. Une première séance ouverte au public. Joueurs et supporters ont donc pu se retrouver à la fin de ce premier entraînement qui a duré une heure et demie. Selfies, autographes et petits mots échangés. "Faut pas partir monsieur Vieira" a notamment crié une supportrice inquiète des rumeurs qui envoient le coach niçois en Angleterre.

"Je suis très heureux ici"

Dans ce contexte particulier de rachat en cours du club, la parole de l'entraîneur niçois était très attendue. "C'est compliqué oui, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Qui va arriver, pour faire quoi, on ne sait pas encore. Mais aujourd'hui je ne me vois pas ailleurs qu'à l'OGC Nice, je suis très heureux ici." Ces propos peuvent rassurer, alors que la côte du champion du Monde 98 est très élevée ici, après une première saison plutôt réussie conclue à la 7e place de la Ligue 1.

Pour préparer la nouvelle saison qui démarre le week-end du 10 août avec la réception d'Amiens à l'Allianz Riviera, les joueurs et le staff de l'OGC Nice partent en stage de préparation dès samedi à Divonne-les-Bains (Ain) jusqu'au 13 juillet. Le Gym jouera sept matchs amicaux d'ici la reprise du championnat.

Les matchs amicaux du Gym cet été

Nice - PSV Eindhoven dimanche 7 juillet

Nice - Thoune samedi 13 juillet

Nice - Standard de Liège dimanche 21 juillet

Cardiff - Nice samedi 27 juillet

Burnley - Nice mardi 30 juillet

Leicester - Nice samedi 3 août