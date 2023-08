Pau FC : beaucoup de changements pour ouvrir une nouvelle ère

Un Pau FC new look se présente ce lundi soir au Nouste Camp pour lancer sa 4e saison en Ligue 2. Une révolution de palais cet été pour ouvrir un nouveau cycle, le club a dit au revoir à son entraîneur emblématique des trois dernières saisons, Didier Tholot, remplacé par le Marseillais Nicolas Usaï. Habitué aux joutes de Ligue 2 et de National, il va devoir vite prouver qu'il a la formule gagnante pour maintenir le Pau FC. Au revoir aussi Joël Lopez, le directeur général. C'est Luis De Sousa qui reprend les rênes de la direction sportive du club avec pour l'heure une balance des transferts équilibrée, 10 départs, 10 arrivées. Le recrutement est jusqu'à présent marqué par l'arrivée de joueurs qui connaissent parfaitement le championnat, comme l'attaquant Khalid Boutaïb ou le défenseur Ousmane Kanté. De jolies promesses aussi, le gardien Bingourou Kamara de Montpellier, ou encore Ange Ahoussou, un autre défenseur.

ⓘ Publicité

"Quoi qu'il arrive ce soir, il n'y aura pas d'enseignement définitif à tirer assure Nicolas Usaï", on ne peut pas lui donner tord, mais attention quand même, avec encore quatre descentes en fin de saison, tout retard à l'allumage sera quand même préjudiciable pour les Béarnais.

Les transferts du Pau FC jusqu'à présent pour la saison 2023/2024. - © Ligue 2 - LFP

Tous les matchs du Pau FC, toute la saison, sont à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre et sur francebleu.fr !