Pau FC : Joël Lopez et le club se séparent

Joël Lopez et le Pau FC, c'est fini. L'histoire a été longue, fructueuse, sans toujours ressembler à un long fleuve tranquille. Le Béarnais était directeur général depuis de longues années, après avoir été joueur, entraîneur et même président des Jaune et Bleu (FC Pau puis Pau FC) tout au long de sa vie. C'est un communiqué du club qui l'annonce ce vendredi soir dans des termes assez simples : "Le Pau FC, par la voix de son Président, M. Bernard Laporte-Fray et M. Joël Lopez ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur aventure sportive commune et de se séparer amiablement".

Une nouvelle organisation vite dévoilée

Joël Lopez était notamment la cheville ouvrière du recrutement du club ces dernières saisons, proche de l'entraîneur Didier Tholot qui lui aussi a annoncé son départ la semaine dernière. Le communiqué du club poursuit : "Le Pau FC et M. Bernard Laporte-Fray tiennent à le remercier pour le travail de qualité réalisé au cours des saisons écoulées qui a permis au club, d’une part, de gravir les échelons sur le plan sportif jusqu’en Ligue 2 et, d’autre part, d’aider à inscrire le club dans l’ère du professionnalisme. M. Bernard Laporte-Fray, de par l’amitié qui les lie, tient à remercier également l’homme qui a consacré une grande partie de sa vie sportive au sein du club tant en tant que joueur ou à sa direction."

"Monsieur Joël Lopez, de son côté, tient à remercier le club, le staff, les joueurs ainsi que l’ensemble des salariés du club sans oublier la direction du club et l’association support et ses fidèles supporters. Il retient de son expérience paloise dont il a consacré une grande partie de sa vie professionnelle, les rencontres effectuées sur le plan humain mais aussi les épreuves dures sur le plan psychologique au regard des enjeux liés au maintien sportif auquel était confronté le club à chaque saison depuis son accession en Ligue 2. Le Pau FC et M. Bernard Laporte-Fray souhaitent à Monsieur Joël Lopez une belle poursuite de sa carrière sportive."

Le communiqué du club précise enfin : "Avec son départ, une nouvelle ère s’ouvre pour le Pau FC qui va construire un nouveau projet sportif qui se voudra tout aussi solide et ambitieux pour assurer la pérennité du club. Le club communiquera la semaine prochaine sur la nouvelle organisation du Pau Football Club."