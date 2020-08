Pau FC : jour Un pour la Ligue 2 à Valenciennes

Plus de cinq mois après leur dernier match officiel, ce n'est pas une rencontre tout à fait comme les autres qui attend le Pau FC ce samedi soir. Il s'agira tout simplement du premier match de l'histoire du club en Ligue 2. La découverte du monde pro grâce à une superbe saison 2019/2020, synonyme de promotion. Désormais sous la houlette de Didier Tholot, et avec de nouvelles têtes, le club béarnais veut jouer l'empêcheur de tourner en rond, dès le coup d'envoi de cette saison au stade du Hainaut.

Didier Tholot, l'entraîneur : "On a bossé comme des fous depuis sept semaines" Copier

Un effectif pas encore au complet

En préparation, le Pau FC c'est : trois matchs nuls (face à Canet-en-Roussillon, Toulouse, et Niort), une défaite face à Rodez, et enfin un succès 2-0 face à Colomiers lors du dernier match. Si l'effectif gagnerait encore en compétitivité avec un ou deux renforts supplémentaires, Didier Tholot pourra déjà s'appuyer sur une équipe composée de joueurs grâce à qui le club a atteint la Ligue 2 : Bansais, Batisse, Daubin ou encore Bayard ; mais aussi de recrues déjà en vue comme le milieu de terrain Victor Lobry ou encore la paire d'attaquants Ebenezer Assifuah - Romain Armand.

Victor Lobry a hâte de débuter face à Valenciennes Copier

Un premier match à valeur de test sur la pelouse d'un candidat potentiel à la montée. Dans la position de l'outsider, le Pau FC ne fait aucun complexe. "Ça va être nouveau pour nous, comme des jeunes qui découvrent quelque chose de nouveau, on a les yeux grands ouverts", confie le président Bernard Laporte-Fray dont le club s'est largement structuré en accédant au monde professionnel. Dans ce contexte, l'arrivée de joueurs rodés à la Ligue 2 comme l'attaquant Romain Armand, ou le défenseur Anthony Scaramozzino (plus de 300 matchs de Ligue 2 cumulés à eux deux) doit aider le club à s'acclimater au plus vite à ce niveau. "Je serai jugé sur mes performances comme un petit jeune de 19 ans, c'est clair, je n'aurai pas de passe-droit, prévient tout de même Scaramozzino (il a 35 ans), mais dans la gestion des émotions, les relations avec les arbitres, lors de matchs où on sera menés, je sais que je serai attendu". Le calendrier a réservé au Pau FC du lourd d'entrée en enchainant Valenciennes, Rodez, Troyes et Guinguamp, de quoi vite jauger le groupe qui aura comme seul objectif le maintien. "On peut rêver de gagner tous nos matchs à domicile et de finir entre 12e et 15e", se prend à rêver le président Bernard Laporte-Fray.

Le groupe palois pour Valenciennes

1. Olliero, 30. Bertrand ; 27. Bansais, 17. Batisse, 26. Kamissoko, 2. Sadzoute, 23. Scaramozzino, 24. Zahary ; 6. Daubin, 7. Koffi, 8. Lobry, 25. Méliande, 5. Ndiaye ; 9. Armand, 18. Assifuah, 29. Ba, 10. Bayard, 14. Jarju.

