Pau FC : l'ailier Mons Bassouamina va retrouver Didier Tholot la saison prochaine

Une deuxième recrue officialisée par le Pau FC ! Il s'agit de l'ailier droit Mons Bassouamina (1m72, 24 ans) qui s'est engagé pour deux saisons. Cette saison l'international congolais jouait à Bastia-Borgo, en National. Il a disputé 32 matchs, marqué 9 buts et donné 6 passes décisives, faisant de lui à la fois le meilleur buteur et le meilleur passeur de son club. Avant cette saison, il est notamment passé par Boulogne-sur-Mer, mais surtout Nancy, où il a été formé et où il a croisé un certain Didier Tholot qu'il va donc retrouver en Béarn. C'est la 2e recrue du Pau FC pour la saison 2022-2023, après l'arrivée d'Henri Saivet, ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

