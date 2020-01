Pau FC : l'ancien capitaine Paul Maisonneuve s'en va

Paul Maisonneuve quitte le Pau FC (N) après plus de six ans passé au club. En manque de temps de jeu cette saison, il a trouvé un accord pour partir libre vers Bergerac (N2).

Pau, France

Il a longtemps été capitaine, mais son histoire commune avec le Pau FC est désormais terminée. Paul Maisonneuve a trouvé un accord avec le club pour partir libre à Bergerac, en National 2. Il va ainsi retrouver l’entraîneur David Vignes, son ancien coach au Pau FC.

"Ca a été une longue et belle histoire avec le Pau FC", explique le milieu de terrain à France Bleu Béarn. Paul Maisonneuve a passé six ans et demi au club. "J'étais en manque de temps de jeu, et à 33 ans j'estime que j'en ai encore sous la semelle", justifie l'ex-capitaine.