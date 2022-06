Pau FC : l'attaquant Mayron George est de retour

Il est de retour ! Mayron George, attaquant de 28 ans, originaire du Costa-Rica, retrouvera le Pau FC la saison prochaine. Passé en Béarn lors de la deuxième partie de saison 2020/2021, il avait été un des principaux artisans du spectaculaire redressement palois, et donc du maintien, grâce à 7 buts et 3 passes décisives en 14 matchs lors des derniers matchs de la toute première saison des Béarnais en Ligue 2. Il évoluait cette année en Suisse, à Lausanne, qui l'a laissé libre à l'issue de la saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Vague de recrues

Mayron George est la troisième – et pour l'heure dernière – des recrues paloises annoncées ces 48 dernières heures. Le Pau FC a également dévoilé les signatures du latéral gauche canadien Diyaeddine Abzi, et de l'attaquant Walid Jarmouni, prêté par Sochaux à Sète en National la saison dernière. Un peu plus tôt le club avait également annoncé l'arrivée du défenseur Jean Ruiz, aussi formé à Sochaux, et prêté à Boulogne-sur-Mer l'an passé. C'est ce vendredi que le Pau FC sera fixé sur son calendrier pour la saison 2022/2023, la reprise des entraînements est programmée à la fin du mois de juin, déjà...