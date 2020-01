Pau FC : "L'épopée en Coupe de France sera belle si on est compétitifs en championnat", selon Bruno Irles

Pau, France

Bruno Irles a "bien dormi", après la rencontre entre ses footballeurs palois et ceux du PSG. Le match, sans surprise, s'est terminé sur une défaite du Pau FC (2-0) mais "sans regret". L'entraîneur des Palois était l'invité de France Bleu Béarn, ce jeudi matin, quelques heures après la rencontre au Hameau en 8e de finale de Coupe de France.

Cette équipe du PSG nous a respectés et n'a pas fait preuve de suffisance.

Alors oui, le public aurait aimé s'enflammer sur un but palois. "Vous avez raison, on aurait aimé le faire aussi, reconnaît Bruno Irles. Mais même avec ce but, on aurait été loin de gagner le match." Le coach note que le PSG ne s'est pas créé beaucoup d'occasions mais que l'équipe parisienne a maîtrisé le jeu.

Près de 16.700 supporters au Hameau

Et après cette belle soirée, l'entraîneur pense à la suite. C'était déjà sa priorité avant la rencontre. Le Pau FC reprend le championnat de National ce samedi avec la réception de Béziers à 20 heures, au nouveau stade des Pyrénées. "Notre épopée en Coupe de France ne sera belle que si elle nous permet d'être compétitifs en championnat."

Le championnat, c'est notre objectif n°1

Pour ce 8e de finale, Bruno Irles a voulu gérer ses effectifs. "Je n'ai pas aligné la meilleure équipe contre le PSG." En constituant les effectifs de ce mercredi, l'entraîneur pensait déjà à samedi face à Béziers.

On espère que ceux qui nous ont découverts au Hameau reviendront nous voir en National.

Le coach souligne que ce que les joueurs ont montré en Coupe de France, "c'est ce qu'ils montrent tous les week-ends. Cette générosité, cette envie d'aller vers l'avant."