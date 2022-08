Pau FC : le capitaine Antoine Batisse forfait pour le reste de la saison après une rupture des ligaments

Énorme coup du pour le Pau FC. Ce jeudi matin à l'entraînement, le défenseur et capitaine Antoine Batisse s'est gravement blessé. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés, sa saison est d'ores et déjà terminée.

Voilà un nuage de plus au-dessus de la tête du Pau FC en ce début de saison. Le défenseur central et capitaine, Antoine Batisse, s'est blessé ce jeudi matin à l'entraînement, il souffre d'une rupture des ligaments croisés. Alors que le reste de l'effectif était présent place Clémenceau, à Pau, pour la rentrée du club des 5, l'entraîneur Didier Tholot a annoncé son absence pour le restant de la saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas le temps de gamberger

En championnat, les Palois sont à la peine, deux matchs nuls et deux défaites depuis le début de la saison, toujours pas de victoire donc, et une 18e place au classement. Le Pau FC qui va enchaîner deux déplacements en Normandie, à Quevilly-Rouen puis à Caen, avant de recevoir l'AS Saint-Étienne. Autant dire que malgré le choc de l'annonce de cette mauvaise nouvelle, il va falloir vite se remobiliser du côté des footballeurs palois. « On est un groupe soudé, on va aussi faire des résultats pour Antoine maintenant », a annoncé Didier Tholot.