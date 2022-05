Pau FC : le capitaine Antoine Batisse prolonge pour deux saisons

Fin du suspense au Pau FC pour le capitaine Antoine Batisse : il reste ! Après Xavier Kouassi ou encore Erwin Koffi, c'est encore pièce maîtresse de la défense paloise qui prolonge avec le club en Ligue 2. Le capitaine depuis plusieurs saisons, au club depuis 2018 et qui a disputé plus de 120 matchs, sera Béarnais pour les deux prochaines saisons annonce le club ce vendredi après-midi. Prochaine mission, faire prolonger son ami de longue date, le milieu défensif Quentin Daubin, pour stabiliser encore plus le projet du Pau FC.

