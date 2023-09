Pau FC : le car du club visé par un projectile après la victoire à Bastia, une vitre explosée

Le Pau FC avait fait le choix d'un aller-retour rapide à Bastia ce mardi. Après la victoire 1-4 chez les Corses , le trajet retour vers l'aéroport a été plus mouvementé que prévu. Dans un premier temps le car s'est retrouvé bloqué dans l'enceinte du stade Armand-Cesari, des supporters locaux, à l'extérieur, attendant les joueurs de leur équipe pour échanger... Après de longues minutes, le car palois a été autorisé à quitter le stade, sous bonne escorte. Mais après quelques centaines de mètres, et le départ de l'escorte, le car a été la cible d'au moins un projectile qui a brisé une des vitres. L'impact a surpris tout le monde, mais il n'y a heureusement pas eu de blessé. Le car a malgré tout pu rejoindre l'aéroport et les joueurs sont attendus à Pau dans la nuit, avant un prochain match samedi au Nouste Camp face à Amiens.

