Pau FC : le nouveau logo du club dévoilé

Le Pau FC tourne une page en dévoilant un nouveau logo. Exit le blason surmonté d'une couronne, avec à l'intérieur un ballon de foot et le pic du midi d'Ossau. Le nouveau logo est rond, en son centre on retrouve, en plus du pic du midi d'Ossau toujours présent, le blason de la ville de Pau – les initiales d'Henri IV, la couronne, le paon, les trois pals et les vaches béarnaises – et autour le nom du club "Pau Football Club" en toutes lettres, et la date de 1995, quand le Pau FC a succédé au FC Pau. Les couleurs diffèrent également, fini le bleu Roi pour un bleu plus sombre, le jaune vif étant lui remplacé par un jaune doré plus soutenu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Bientôt un nouveau maillot

Comme à chaque fois qu'un club présente un nouveau logo, la nouveauté divise. Les premiers commentaires sous la publication Facebook du club montrent bien qu'il est difficile de faire l'unanimité : "Trop classe !" ou "Top !" pour certains, "Dommage d'avoir copié les logos de Toulouse et Manchester City" ou "l'ancien était mieux" pour d'autres.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lors d'une soirée partenaires, le Pau FC a également dévoilé un nouvel équipementier maillot, Puma, qui succède à Adidas. Le design dévoilé prévoit un maillot domicile jaune avec une bande bleue au niveau de la poitrine, l'inverse pour le maillot extérieur, de quoi rappeler, cette fois, la tunique de Boca Juniors...