Pau FC : le projet d'agrandissement du stade présenté

Maintenant réglée la question de la montée du Pau FC en Ligue 2, tout s'active pour permettre au club de découvrir le monde professionnel dans les meilleures conditions. L'un des principaux bouleversements consiste à mettre aux normes l'actuel stade des footballeurs béarnais. Il devrait l'être à l'horizon 2021, pour un coût de 4,5 millions d'euros a détaillé François Bayrou.

Un peu plus de 4 000 places

Les premiers travaux de terrassement vont commencer au début du mois de juillet. Ils permettront de poser, face à l'actuelle tribune, la tribune Ossau qui va être démontée au stade du Hameau. Un tiers de cette tribune va garder son toit "chapiteau", et servira à accueillir jusqu'à 850 supporters adverses, les deux tiers restants (presque 2 200 places) seront surmontés d'un toit identique à la tribune principale du stade de foot. Elle pourra accueillir des loges, et en-dessous, des buvettes et des bodegas. Au total, la capacité du stade sera donc portée à plus de 4 000 places.

Voilà à quoi ressemblera la tribune de face, construite à partir de la tribune Ossau du stade du Hameau. - © Despre - Kairn

Le reste des travaux consistera principalement à mettre aux normes l'actuel système d'éclairage du terrain, et à poser de nouvelles caméras de vidéoprotection, pour un total de 46 à terme dans l'enceinte du stade. Il faudra aussi créer un parking et un accès dédié aux supporters adverses, des guichets supplémentaires du côté de la nouvelle tribune, des toilettes supplémentaires et une salle de presse aux normes de la Ligue 2.

Cohabitation au Hameau

En attendant la réalisation de cette mise à niveau du stade de foot, le Pau FC jouera son début de saison (vraisemblablement de fin août à janvier) au stade du Hameau, en cohabitation avec la Section Paloise. Là aussi quelques travaux vont être effectués pour mettre l'enceinte aux normes de la Ligue 2 - notamment concernant l'accueil du public adverse en tribune Téréga - mais surtout, la pelouse est déjà en train d'être changée, pour un gazon hybride de dernière génération qui permettra aux deux clubs de foot et de rugby de pouvoir utiliser l'aire de jeu sans risquer de la voir se dégrader. Coût de l'opération : 1,2 million d'euros.

François Bayrou assure que les travaux du Hameau seront terminés à temps pour permettre au Pau FC d'attaquer la saison sans avoir à délocaliser ses matchs (la solution Rodez est toutefois prévue au besoin), le club a demandé à commencer sa saison à l'extérieur pour assurer le coup.