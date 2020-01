Pau FC / PSG : une "fan zone" au carreau des Halles

Ça sera la fête à Pau pour le 8e de finale entre le Pau FC et le Paris-Saint-Germain. En plus des 16.000 personnes qui seront présentes au Hameau le mercredi 29 janvier prochain, un écran géant va être installé au carreau des Halles de Pau. François Bayrou l'a annoncé ce jeudi à France Bleu Béarn : "Une fan-zone à l'abri avec des écrans, qu'on a l'intention d'installer sur le carreau des Halles, à l'endroit où les producteurs viennent vendre. Et je pense qu'il y aura du monde". Selon nos informations, le lieu pourra accueillir entre 650 et 700 personnes, en places assises.

Le Préfet confiant

Ce jeudi matin lors de ses vœux, le Préfet de Pau a lui assuré que le dispositif de sécurité sera dimensionné, à la fois pour encadrer les 200 ultras parisiens au stade, mais aussi pour l'ensemble des supporters au Hameau et en ville. "Les Palois et les Béarnais savent faire la fête sans que ça dégénère", assure Eric Spitz. Le Préfet ajoute que tout sera prêt, pour que : "si nous battons le PSG, ça ne se traduise pas par une trop grande liesse populaire". Il n'y a plus qu'à...

avec Jean-Baptiste Pierron