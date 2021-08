Pau FC face à Toulouse : les supporters palois prêts à tout donner dans les gradins

Le Pau Football Club affronte Toulouse ce samedi 7 juillet à 19h pour la troisième journée de Ligue 2 de football : un derby entre Béarnais et Occitans, avec un adversaire de taille, puisque Toulouse est l'une des plus grosses équipes du championnat. Les supporters palois comptent bien être présents en nombre et en chants samedi soir pour tenir tête aux Toulousains, sur le terrain comme dans les gradins

"Il va falloir être particulièrement présents" avoue Nicolas Laretche, qui fait partie des STUP (Supporters de la Tribune Ultra Paloise), "parce qu'en face il y a un gros contingent toulousain qui compte se déplacer". Un contingent de 200 supporters, voire plus, qui compte bien faire exister le violet, la couleur du TFC, dans les gradins du Nouste Camp.

Le TFC a fini troisième de Ligue 2 la saison dernière, et avait même joué les matchs de barrages pour remonter en Ligue 1. Du côté du Pau FC, le club n'a pas à rougir, puisque les Palois restent invaincus au Nouste Camp depuis décembre 2019, et comptent bien le rester ! Le dernier match entre Pau FC et Toulouse remonte à mai dernier, et les Palois avaient tenu tête aux Toulousains avec un score nul (2-2), ce qui leur avait permis de se sauver de la relégation, et d'empêcher dans le même temps les Violets de monter directement en Ligue 1.

Le club compte donc sur ses supporters, qui répondent déjà présents : beaucoup de billets sont rapidement partis explique Antoine Perpignaa, le responsable communication du Pau FC, et ce malgré un match qui tombe en plein mois d'août, et en plein lancement du pass sanitaire, qui sera obligatoire dans les tribunes samedi. Les 4 031 places dans le stades se remplissent vite, de quoi espérer une belle ambiance, d'autant plus qu' "on est au Nouste Camp" s'enthouiasme Antoine Perpignaa, "invaincu depuis bientôt deux ans, donc on a créé une forteresse béarnais, et on a besoin de tous les supporters pour que ça continue".

Et pour suivre le match entre le Pau FC et Toulouse à distance, c'est sur France Bleu Béarn Bigorre, en direct et en intégralité à partir de 19h.