France Bleu Gironde : Pour vous, c'est un retour à la maison ?

Paul Baysse : Oui, en quelque sorte. C'est vrai que je connais bien la maison. J'ai fait mes classes dans le bâtiment d'à côté. J'y ai beau coup de bons souvenirs. Il y a beaucoup de visages que je reconnais. C'est ma ville, c'est mon club et beaucoup de fierté de pouvoir signer ici et de pouvoir rapidement porter le maillot des Girondins en Ligue 1.

Vous arrivez avec beaucoup d'envie ?

L'envie, c'est l'histoire de ma vie. C'est grâce à elle que je suis ici, grâce à ma détermination. J'étais parti il y a six mois pour une aventure à l'étranger qui s'est d'ailleurs très bien passée mais, dans ma tête cela fait dix ans que j'attends de revenir à Bordeaux. C'est en moi, c'est ma famille, c'est mon club. J'ai connu toutes les catégories mais je n'ai jamais eu l'occasion de porter le maillot de l'équipe première officiellement. J'ai vraiment envie de donner le meilleur de moi-même pour le club, ce que je n'ai pas pu faire pendant toutes ces années.

Les Girondins vivent une période délicate, quelle regard portez-vous sur la situation du club ?

Il y a pourtant eu un début de saison très positif. Puis les dernières semaines ont été beaucoup plus compliquées. Mais quand on voit l'effectif, tout ce qui est mis en oeuvre pour que les joueurs réussissent, je suis persuadé que ça ne tient pas à grand-chose. Ça va vite repartir. Il faut inverser la dynamique et ça ne tient à rien. Je ne pense pas que l'arrivée d'un seul joueur puisse tout changer mais c'est le collectif qui doit arriver avec la banane, l'envie de donner le meilleur tous les matins. On est dans un super club avec un super coach. Il faut savoir en profiter.