Après trois matchs nuls et une lourde défaite à Paris, vendredi, l'ASSE (14e) n'a d'autre choix que de battre Caen (13e), samedi soir, à Geoffroy Guichard.

Pour ce match, Jean-Louis Gasset, le coach de Saint-Etienne, devrait pouvoir compter sur son groupe au complet avec les retours espérés de Mathieu Debuchy (cuisse) et Rémy Cabella (genou).

REECOUTEZ : Le Débrief avec Paul Baysse et Patrice Garande avant ASSE - Caen

Invité du Débrief, votre émission sur les Verts tous les lundis soirs entre 18h et 19h, l'ancien défenseur de l'ASSE Paul Baysse voit Sainté favori samedi.

Il leur manque peut-être encore un match référence pour lancer leur série. Mais si on regarde le recrutement, si on compare les budgets, Caen n'est pas au même niveau. (...) J'ai eu la chance dans ma carrière de porter le maillot de l'ASSE. Je regarde encore les vidéos des derbys. Je garde de très très bons souvenirs de mes deux années dans le Forez.

Après, attention à Caen. Depuis leur défaite, eux aussi, au Parc des Princes lors de la première journée, les Normands restent invaincus et ont même gagné à l'extérieur. C'était le 1er septembre dernier sur la pelouse de Dijon, 2 à 0.

Prêté par Bordeaux au Stade Malherbe cette saison, Paul Baysse se réjouit de retrouver à 30 ans un club familial ou il peut s'épanouir aujourd'hui.

Je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire aux Normands. Mais je retrouve à Caen une ambiance que j'ai connu à Brest, une ambiance familiale et appréciable. Le nouveau coach, Fabien Mercadal, veut créer une bande de copains pour aller à la guerre. (...) J'espère que nous pourrons nous maintenir le plus rapidement possible. Et je souhaite à Saint-Etienne de titiller l'Europe. Mais qu'ils commencent la semaine prochaine!