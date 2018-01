Paul Baysse devrait retourner à Bordeaux, son club formateur. Un accord a été trouvé avec le club espagnol de Malaga autour d'une transaction d'un millions d'euros . Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, Paul Baysse s'engagera avec les Girondins de Bordeaux. Il sera présenté à la presse demain à 9h45 par le club.

Capitaine de Nice l'année dernière

Passé par Sedan, Brest et Saint-Étienne, Paul Baysse rejoint Nice en 2015 pendant le mercato estival. Sur la côte d'Azur, il s'imposera comme capitaine et sera une pièce essentielle de la formation, entraînée par le Suisse Lucien Favre, qui terminera 3ème de Ligue 1 à l'issue de la saison 2016/2017. Il quitte Nice cet été suite à un différend salarial. Libre de tout contrat, il rejoint Malaga, actuellement dernier du championnat espagnol. Le défenseur central a disputé une quinzaine de matches depuis son arrivée en Andalousie, pour un but inscrit.

Un défenseur qui va faire du bien a Bordeaux

Jean-Baptiste Marie, journaliste à France Bleu Azur, considère que les Girondins de Bordeaux réalisent une excellente opération avec le recrutement du défenseur de 29 ans: "C'est un défenseur très physique au caractère bien trempé. Il manque à Nice depuis son départ. Il va faire du bien à Bordeaux." Paul Baysse aura la tâche de stabiliser une défense girondine en difficulté depuis le début de la saison avec 35 buts encaissés toutes compétitions confondues pour 23 matches disputés.

Louis Tellier