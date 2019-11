Paul Bernardoni déjà apte à rejouer dès samedi avec le Nîmes Olympique !

Nîmes, France

France Bleu Gard Lozère peut vous l'affirmer : Paul Bernardoni postule bel et bien pour être titulaire dès ce samedi à Angers ! Le gardien de but est déjà remis de sa blessure, et plus vite que prévu. Victime d'une « grosse entorse » de la cheville droite à Lille (2-2), début octobre, il devait manquer entre 5 et 10 semaines de compétition. Le portier nîmois se sent bien et frappe donc à la porte pour reprendre sa place.

Depuis sa blessure, le jeune Lucas Dias (20 ans), assurait l'intérim (4 matchs de Ligue 1 + 1 en Coupe de la Ligue face à Lens)