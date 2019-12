Paul Capietto le célèbre "berger" supporter de l'OGC Nice est mort

Paul Capietto, surnommé le "berger", a été retrouvé mort ce lundi à Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes). Le plus célèbre des supporters de l'OGC Nice avait 73 ans.

Nice, France

Une barbe blanche, un regard pétillant et une passion dévorante pour l'OGC Nice. Paul Capietto, surnommé le "berger" était une des figures de la famille rouge et noire. Supporter le plus emblématique du club, il a été retrouvé mort ce lundi matin dans l'hôtel où il était hébergé à Saint-Martin-Vésubie. Il avait 73 ans.

Paul Capietto était vraiment berger dans la vie et vivait dans des conditions précaires, sans eau ni électricité, dans le haut pays niçois. Il descendait sur Nice pour suivre les exploits de son club et on le croisait très régulièrement à la sortie de l'Allianz Riviera, avec son sourire facétieux. La saison passée, il avait marqué les esprits en se rendant à Marseille malgré l'interdiction de stade des supporters niçois. Interpellé, il avait passé 24h dans une unité d'internement.

En 2016, il avait été mis à l'honneur par le club pour ses 70 ans. Il avait reçu un maillot floqué "le berger" des mains du président Jean-Pierre Rivère.

Paul Capietto la saison passée devant la Groupama Stadium de Lyon - Vivien Seiller

Un caractère facétieux

Ce caractère fantasque lui valait une popularité dans le monde du football français. Ami de Laurent Paganelli, il avait également été à l'honneur dans l'émission "J+1", sélectionné l'année dernière pour représenter les supporters du Gym lors d'un concours.

L'émission 100% Aiglons de ce lundi rend hommage au "berger" à partir de 18h sur France Bleu Azur.