Paul Lasne quitte le MHSC pour le Stade Brestois

Paul Lasne s'est officiellement engagé avec le Stade Brestois, ce mardi. Le milieu de terrain âgé de 30 ans n'entrait plus dans les plans de son entraîneur, à Montpellier, et va relever un nouveau challenge avec le promu breton.

Montpellier - France

Après 136 matchs de Ligue 1 et huit buts sous le maillot du MHSC, Paul Lasne va désormais porter celui d'un promu en Ligue 1, le Stade Brestois. Le milieu de terrain a joué son dernier match avec Montpellier lors de la préparation estivale, face à l'UNFP, cet été. Seulement, il ne faisait plus partie des plans de Michel Der Zakarian et avait été invité à trouver un nouveau point de chute. En discussion avec le SB29 depuis plusieurs semaines, il a fini par signer (1+1). Paul Lasne est déjà à Brest, où il s'est entraîné ce lundi matin avec ses nouveaux partenaires.