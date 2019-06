Paul Le Guen au Havre AC : "un avantage pour attirer des joueurs" selon Jérémy Clément

Le Havre, France

Lancé en avril 2004 par Paul Le Guen avec l'Olympique Lyonnais, son club formateur, Jérémy Clément estime qu'il doit beaucoup au coach français. Un entraîneur auquel il a longtemps était lié, puisqu'il l'a suivi dans deux autres aventures : avec les Glasgow Rangers, puis au Paris-Saint Germain. Au total : cinq saisons sous les ordres de l'ancien défenseur international, deux à Lyon, une demi en Ecosse et deux et demi au Paris Saint Germain. Palmarès commun : deux titres de champion de France (2004, 2005) et une Coupe de la Ligue (2008).

Jérémy Clément au micro de Bertrand Queneutte

BQ : Avez-vous été surpris de la nomination de Paul Le Guen au Havre ?

JC : Honnêtement, je pensais qu'il avait arrêté. Je ne pensais pas qu'il reprendrait un club après les sélections. C'est donc une demi surprise. Paul est un passionné de football. Et comme il est originaire de Brest, il ne sera pas très loin de chez lui, et je pense que c'est un bon projet pour lui.

BQ : Vous avez travaillé ensemble dans trois clubs différents, et c'est lui qui vous a lancé, n'est-ce pas ?

JC : En effet. C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup et qui a compté dans ma carrière. Une personne avec qui j'ai vraiment aimé travaillé pendant longtemps.

BQ : Peut-on mettre Paul Le Guen dans la catégorie des "affectifs" ?

JC : Oui, je pense que c'est un affectif. Après et honnêtement, je pense que nous n'avions pas une relation privilégiée. Je pense qu'il connaissait ma façon de fonctionner, ce que je pouvais lui apporter, et il avait confiance en moi. C'était réciproque, je savais à quoi m'attendre en travaillant avec lui. Tous les deux, on a aimé travaillé ensemble. C'était une évidence que ce soit mon entraîneur et que je sois sous ses ordres.

BQ : Quelles étaient ses qualités, à l'époque ?

JC : Au quotidien, c'est une personne très agréable. Notamment dans les animations de séance. Quand on est footballeur, on aime prendre du plaisir au quotidien, faire du jeu. Et c'est vrai que ses séances étaient très plaisantes. Ce n'est pas quelqu'un de très expressif, mais de très agréable. C'est évident.

BQ : Quand on a Paul Le Guen sous ses ordres, est-ce qu'on sent qu'on a un grand nom du foot français ? Est-ce qu'on ressent l'expérience et la connaissance ?

JC : Forcément ! Il a l'expérience. Il a pas mal voyagé, il a appris de ses expériences étrangères. Il a un long parcours, avec plus ou moins de réussite, des hauts et des bas. Mais dans le football français, et notamment en tant qu'entraîneur, Paul Le Guen est un nom qui compte.

Jérémy Clément (à gauche) à la lutte avec le bordelais originaire du Havre, Julien Fauber, sous le regard de Paul Le Guen © Maxppp - David Thierry

BQ : Certaines de ses expériences (Cameroun, Bursaspor) font un peu peur à certains supporters du HAC. Comment les rassurer ?

JC : Comment les rassurer, je ne sais pas. Ce que j'espère, c'est que l'alchimie va s'opérer entre Paul Le Guen et Le Havre. D'autant que le HAC est un club qui a un passé, une histoire, et qui a tout pour compter en Ligue 2 et pour viser la Ligue 1. J'espère que ce sera une belle histoire pour le club et pour l'entraîneur.

BQ : Quelle était la clef du succès, à l'Olympique Lyonnais ?

JC : Quand un club est champion, on peut attribuer le mérite à l'entraîneur, mais aussi et forcément aux joueurs. Et je pense que Lyon avait de grands joueurs. La force de Paul Le Guen, c'est d'avoir mis une nouvelle tactique en place. Avant, Lyon ne jouait pas forcément en 4-3-3. Et c'est lui qui est à l'origine de cette option. Il y est donc forcément pour quelque chose.

BQ : Ensuite, Paul Le Guen a connu des échecs, et notamment à Glasgow. Que s'est-il passé ?

JC : Sans doute la qualité des joueurs. Quand on a un effectif qui est moins que les autres, on a beau être le meilleur entraîneur du monde, c'est compliqué. Après, pourquoi cela n'a pas marché, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de mettre la faute sur telle ou telle personne.

BQ : Paul Le Guen vous a lancé en Ligue 1 alors que vous n'aviez que 19 ans. Il a lancé d'autres jeunes à Lyon, puis au PSG. Peut-on dire que c'est un coach qui fait facilement confiance aux jeunes ?

JC : Il faut que le jeune le mérite et qu'il soit bon. Il ne faut pas lancer des jeunes juste pour dire qu'on l'a fait. Si un jeune est performant et qu'il a les qualités, il le lancera. Mais il faut que ce jeune ait le talent pour bousculer la hiérarchie.

BQ : D'après vous, Paul Le Guen peut-il attirer plus facilement des joueurs que d'autres entraîneurs ?

JC : Oui, je pense que son nom peut attirer des joueurs et que c'est un avantage pour le club du Havre. Nous, joueurs, on regarde forcément qui est sur le banc et on se renseigne.

BQ : Dans vos souvenirs, Paul Le Guen prônait-il un football offensif ou défensif ?

JC : Bonne question ! C'est toujours compliqué à dire, car c'est aussi en fonction des joueurs dont on dispose. Cela dépend aussi des résultats. Si on démarre bien le championnat, on se libère et on a un jeu porté vers l'avant. A l'inverse, si on commence mal, on a un peu la trouille et c'est différent. Mais globalement, je pense que tous les entraîneurs veulent d'abord bien défendre avant d'attaquer. Mais disons... plutôt offensif.

Paul Le Guen avait attiré Jérémy Clément au Paris Saint Germain en janvier 2007 © Maxppp - Matthieu de Martignac

BQ : Paul Le Guen arrive avec Yves Colleu, comme adjoint. Lui aussi, vous le connaissez bien ?

JC : Yves, c'est un bon adjoint. J'avais aussi une très bonne relation avec lui. Cela ne m'étonne pas qu'il vienne aussi. Paul est quelqu'un de fidèle. Ils ont fait pas mal de choses ensemble, ils se font confiance, ils se connaissent par coeur. Et c'est une évidence que Yves le rejoigne dans cette aventure.

BQ : Paul Le Guen ne connaît pas encore le championnat de Ligue 2 : est-ce un handicap ?

JC : La Ligue 1 et la Ligue 2 sont deux championnats très différents. C'est difficile à expliquer, mais le jeu n'est pas fait pareil. Que ce soit pour les joueurs ou les entraîneurs, ça peut être un handicap, quand on débarque en Ligue 2. Après, au Havre, il y a des joueurs qui sont habitués à la Ligue 2. Et au final, ce sont eux qui sont sur le terrain. Moi, la Ligue 2 m'a surpris. Mais ça reste un championnat avec de très bons joueurs, de très bonnes équipes, et de très bon niveau.

BQ : Vous êtes en fin de contrat à Nancy. Serez-vous toujours en Ligue 2, la saison prochaine ?

JC : Non, pas du tout. Je ne sais pas, je prends le temps de réfléchir. Je suis parti de chez moi depuis longtemps, ma femme et mes enfants aussi. Ce qui est sûr, c'est que je suis en fin de contrat. Je vais regarder les opportunités, s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, il sera peut-petre temps de tourner la page.

BQ : Peut-être que vous aurez un coup de fil de Paul Le Guen, non ?

JC : (Sourires) Non... je ne pense pas. Mais en tous cas, je lui souhaite une belle aventure. Et j'espère que lui et Yves feront les beaux jours du Havre et qu'ils feront une belle saison.