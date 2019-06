Paul Le Guen, entraîneur et manager du Havre AC : "envie de proposer un beau football"

Présenté officiellement ce samedi par son président, Paul Le Guen a dévoilé son plan et son projet pour ramener le HAC en Ligue 1. Le manager sportif et entraîneur du Havre s'est montré ambitieux.

Le Havre, France

Nommé entraîneur et manager du Havre AC, en Ligue 2, Paul Le Guen a officiellement été présenté aux médias, ce samedi, par son président Vincent Volpe. Le rendez-vous avait été donné dans un restaurant du centre ville havrais. Le coach a livré son plan de bataille et son projet, et dévoilé quelques lignes de sa stratégie.

Calme et sûr de lui, ambitieux et réfléchi, Paul Le Guen ne revient pas en France pour faire de la figuration : "Je viens pour travailler, sans grande promesse, mais avec la volonté de bien faire et de produire un beau football. Nous serons engagés complètement pour réussir".

Le staff technique

On savait que son fidèle adjoint Yves Colleu l'accompagnerait, mais on ne connaissait pas les autres noms qui seraient sur le banc avec eux. Finalement, aucun adjoint d'Oswald Tanchot n'est conservé, à l'exception de Romain Hecquet, analyste vidéo, que Paul Le Guen a choisi de conserver. Par ailleurs, Christian Mas sera l'entraîneur des gardiens, lui qui a déjà collaboré avec Paul Le Guen, et notamment à Bursaspor, en Turquie. Pour la préparation physique, c'est avec Olivier Rodriguez que l'ancien défenseur du PSG a choisi de travailler. Un homme qui a surtout bossé dans le tennis, mais aussi dans le foot, et qui est chroniquer sur le site Atlantico.

L'effectif et le recrutement

A l'heure qu'il est, Paul Le Guen considère que "des clubs comme Lens et Guingamp sont mieux armés, et que le HAC ne part pas favori". Cependant, pour le moment, pas de nom, pas de recrue officialisée, mais Paul Le Guen regarde, analyse, travaille et passe des coups de fil. Selon nos informations, il est arrivé au Havre avec plusieurs short-list sur différents postes ciblés comme prioritaires. Le technicien français souhaite attirer quelques joueurs et a couché sur le papier quelques noms de footballeurs turcs, notamment, croisés lorsqu'il était à Bursaspor, mais pas que. Paul Le Guen souhaite, comme nous l'annoncions, réduire "l'effectif en nombre" : autour de "22 ou 23 joueurs de champ, et trois gardiens". Il s'agit donc de se séparer de pas mal de joueurs et d'en faire venir quelques-uns.

Paul Le Guen a par ailleurs fait savoir à son président qu'il souhaitait conserver Denys Bain. Il en a fait part à son président, et a téléphoné au joueur à deux reprises. Le technicien reconnaît qu'il a aussi appelé des joueurs. D'autres éléments, à priori sur le départ, pourrait être retenus. Mais Paul Le Guen n'a pas souhaité communiquer de nom.

L'ancien sélectionneur d'Oman et du Cameroun ambitionne d'attirer des cadres et de construire autour. Selon nos informations, il considérerait que la moyenne d'âge est un peu trop basse, actuellement (23 ans). Pour autant, il ne tire pas une croix sur les jeunes, loin de là, et compterait injecter les plus méritants et talentueux, au fur et à mesure.

Que devient Christophe Revault ?

Concernant l'ancien directeur sportif, Christophe Revault, Paul le Guen rappelle qu'il est "une figure du club" et qu'il le "connaît bien". Il indique qu'il "n'aura pas de place dans le staff technique, mais suggère qu'il occupe une place dans le club". C'est aussi le souhait de Vincent Volpe, qui ne sait pas encore ce que fera l'ancien gardien, mais qui y réfléchit.

Ses expériences

Le parcours de Paul Le Guen a été fait de hauts, de très hauts (Lyon), et de bas. Sur certaines expériences jugées moins bonnes ou en forme d'échec, aux yeux du grand public (PSG, Cameroun, Bursaspor) Paul Le Guen s'est quelque peu agacé au moment de répondre, mais il se défend et parle d'expériences "formidables, à la fois sur le plan personnel et humain".

Impossible, selon lui, d'être jugé de manière sèche. Il affirme avoir pris "Bursaspor alors que le club venait de se sauver, et dans un pays où le contexte politique" pèse lourdement. Concernant le Cameroun, il indique avoir "qualifié le pays pour un mondial, alors que les Lions indomptables ne l'étaient pas la fois d'après".