Ligue 2 : Le Havre et Paul Le Guen proches d'un accord

Le HAC et Paul Le Guen sont sur le point de se dire oui. Sauf coup de théâtre, l'ancien défenseur devenu entraîneur devrait bien occuper un poste de Directeur du Football et de Manager Général, au sein du club normand. Les discussions sont très avancées.

Le Havre, France

Les discussions ont beaucoup progressé ces derniers jours et ces dernières heures, entre Paul Le Guen, ses représentants, et les dirigeants du Havre AC, en Ligue 2. Notamment autour du champ d'action de Paul Le Guen, mais aussi de l'enveloppe budgétaire allouée au futur technicien. Les chances de voir l'ancien coach de Lyon et du PSG dans l'organigramme havrais ont encore grandi, et un dénouement est proche, selon nos informations.

Comme nous l'avions écrit ici, l'ancien sélectionneur d'Oman et du Cameroun aurait alors de nombreuses responsabilités, puisqu'il piloterait l'ensemble de la politique sportive du club, en plus de s'asseoir sur le banc.

Les pleins pouvoirs sportifs

Paul Le Guen devrait amener son fidèle adjoint Yves Colleu, qui pourrait prendre en charge une grande partie des séances quotidiennes, lui qui a récemment assisté à certains matchs du HAC. Plusieurs "hommes" du technicien français pourraient compléter le staff. Parmi eux : Cristian Mas, entraîneur des gardiens, qui était encore auprès de lui lors de sa dernière experience à Bursaspor, en Turquie.

Les négociations se poursuivent mais ne concerneraient plus que des détails. En cas de nomination de Paul Le Guen, le sort d'Oswald Tanchot serait sans aucun doute scellé et une séparation apparaîtrait inévitable. Les modalités du départ doivent là aussi être discutées, dans la mesure où il reste une année de contrat au coach actuel. Une officialisation pourrait intervenir d'ici la fin de la semaine. Les dirigeants normands souhaitent que tout soit désormais bouclé rapidement.