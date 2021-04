"Pauleta était une icône, un super joueur et un homme bien", raconte Jérémy Clément dans 100% PSG

Arrivé à la mi-saison 2006 dans les valises de Paul Le Guen en provenance de Glasgow, le milieu de terrain Jérémy Clément restera jusqu’en 2011 au Paris Saint-Germain, avec un total de 192 matchs joués pour 6 buts marqués. Des saisons tumultueuses dont il garde de très bons souvenirs.

EXTRAITS

Sur la métamorphose du PSG

On me fait souvent des remarques en me disant "On préférait le PSG d'avant ". Ca me fait sourire parce qu’on va dire que le PSG d’avant avait ce côté un peu plus humain, mais je pense qu’avec les joueurs qu’il y avait à l’époque, sans leur manquer de respect, on n’aurait jamais pu gagner la Ligue des Champions ! Ca ne peut pas être comme avant, mais en même temps, le PSG est entré dans une nouvelle dimension et s’est mis un peu à la mode « grand club européen » comme le Bayern ou le Real. Et c’était indispensable pour que le PSG puisse un jour soulever la Ligue des Champions.

Sur les difficultés que rencontrait le PSG en championnat dans les années 2000

C’était difficile et le paradoxe, c’est que pendant mon passage au PSG, on a eu la chance de disputer quatre finales. Je ne sais pas. Je pense que les choses se sont mal enclenchées. Il y a eu des matchs qu’on a ratés et de mauvaises dynamiques qui nous ont mis en difficulté, la confiance après qui baisse... Quand on est en haut du classement, il y a parfois le petit coup de pouce, la chance qui va bien mais quand, au contraire, on est un peu dans le dur, il n’y a rien qui va. Donc c’est compliqué à expliquer parce qu’on avait, je pense, de grands joueurs, une bonne équipe. Après, ça fait partie des dures saisons mais pour moi qui étais à l’époque un jeune joueur, c’était super formateur. De vivre des saisons comme ça, je n'en garde que des bons souvenirs, même si ça a été difficile. J’ai le souvenir de moments magiques où on a gagné des matchs avec cette ambiance au Parc qui, jadis, était fantastique. Ce ne sont que des bons souvenirs et pour vous faire une confidence, j’aurais du mal à jouer dans la période actuelle parce que si on joue au foot, c’est pour vivre des émotions, vivre avec les supporters. Et c’est vrai que là, avec la période, c’est assez compliqué.

Sur le dernier match de Pedro Miguel Pauleta (2008), lors duquel il avait marqué un but crucial pour le maintien

Pedro, c'était une icône, un super joueur et un homme bien. Donc forcément, ça nous a fait quelque chose. Mais ce soir-là, l’émotion, c’était la satisfaction aussi d’être toujours en vie [en championnat], de ne pas lui avoir laissé terminer sur une défaite au Parc. Inconsciemment, on a peut-être fait l’effort pour lui. Moi, je crois aussi aux valeurs qu’on ne peut pas expliquer. C’était peut-être aussi notre cadeau à nous pour Pedro, pour qu’il ne finisse pas sur une mauvaise note.

Sur son association au milieu avec Claude Makelele

Evoluer à côté de tels joueurs, qui jouent en plus au même poste que vous... on a les yeux grands ouverts ! Quand Claude disait quelque chose, je buvais ses paroles. Je ne peux qu’être admiratif des conseils qu’il m’a donnés, des moments que j’ai passés avec lui. Et puis il reste un Galactique du Real de Madrid, donc... c’est une super star !