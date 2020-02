Payet menace de quitter l'OM si le club manque d'ambitions

A la veille de se rendre à St Etienne ce mercredi soir, à vivre dès 21H00 sur France Bleu Provence, Dimitri Payet explique que les difficultés financières de l'OM et son éventuel manque d'ambitions pour la saison prochaine, pourraient l'inciter à aller voir ailleurs.

Marseille, France

On s’ennuie rarement quand Dimitri Payet touche ballon. Encore moins quand il s'empare d'un micro et qu'il se présente en conférence de presse.

La dernière fois, 48 heures avant OM-Lyon (2-1, le 11/11/2019), le meneur réunionnais avait allumé Rudy Garcia, l'ancien entraîneur marseillais et désormais lyonnais.

Payet est "inquiet, beaucoup" devant les difficultés financières de l'OM

Cette fois-ci, Payet évoque son avenir devant les soucis financiers de l'OM. Le vice-capitaine se dit "inquiet" devant les difficultés pécuniaires du club phocéen et explique que cela aura forcément des conséquences sur son avenir au club, si celui-ci se qualifiait pour la Ligue des Champions, mais sans pouvoir y défendre ses chances.

Si c'est pour avoir un effectif qui ne nous permet pas de jouer la LDC dans les meilleurs conditions, je me poserais les bonnes questions. Dimitri Payet

"L’objectif, aujourd’hui, est bien sûr de ramener le club en Ligue des Champions dit-il, avant d'embrayer: Après je rejoins le coach (André Villas-Boas) sur ce qui a été dit: se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est bien, la jouer, c'est mieux. Si c'est pour avoir un effectif qui ne nous permet pas de la jouer dans les meilleurs conditions, forcément, _moi aussi je me poserais les bonnes questions à savoir s'il faut rester ou aller voir ailleurs_."

Dimitri Payet s'interroge sur son avenir Copier

90 millions d'euros de déficit la saison passée, Franck Mc Court en a marre de remettre au pot

On connait l'attachement de Dimitri Payet pour l'OM, il l'a d'ailleurs répété devant les micros. Et même s'il lui restera deux ans de contrat à la fin de la saison, les propos du réunionnais sèment le trouble: Question de finances et d'ambitions.

Car le déficit de l'OM monte à 90 millions d’euros la saison dernière, selon nos confrères du FC Marseille, un gouffre comblé par le propriétaire américain Franck Mc Court. Mais celui-ci ne veut plus perdre d'argent alors que pour la saison en cours, une perte de + de 50 millions d'euros se profile si le club ne vent pas de joueurs. "Il faudra se poser les bonnes questions avoue Payet, savoir qui fait quoi et prendre ses responsabilité sur le prochain mercato (marché des transferts l'été prochain)."

"Il faudra prendre ses responsabilités sur le prochain mercato" Copier

L'OM sous la menace de sanctions en raison du Fair Pay Financier

Dimitri Payet met la pression sur ses dirigeants qui l'ont, eux, de la part de l'UEFA, la Fédération Européenne. Ils doivent perdre moins d'argent cette saison, seulement 30 millions d'euros maximum, sous peine d'être pénalisé, sportivement et financièrement, en raison du Fair Play Financier. Autant vous dire que l'on n'a pas envie d'être à leur place dans les prochains mois.

On en oublierait presque l'OM, qui se rend à St Etienne (15e), ce mercredi soir (21H00) vit une saison très honnête, entre 2e place en championnat et parcours en coupe de France (Quart de finale à disputer à Lyon, le 12 février).

Composition probable de l'OM: Mandanda (cap) - Sarr, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Germain, Bénédetto, Payet.