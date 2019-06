Pays basque : le ballon rond, c'est pas que pour les garçons

A la veille du coup d'envoi de la Coupe du monde féminine de football, zoom sur la pratique du foot chez les filles. Au Pays basque, les joueuses sont de plus en plus nombreuses.

Pays Basque, France

Elle a commencé le foot à l'âge de 14 ans, lorsque le club de l'USSP Amikuze a créé sa première équipe féminine. C'était déjà en 2002. "Depuis, on a toujours eu des hauts et des bas", raconte Amaia Prébendé, qui évolue au poste de milieu de terrain au sein de l'équipe senior. "Chaque année, il y a des filles qui commencent, il y a des filles qui arrêtent. Mais on a réussi à maintenir le groupe avec 12 licenciées et à finir la saison correctement."

Le club de foot de Saint-Palais est la preuve que le ballon rond n'est pas seulement l'apanage des garçons. Cette année, il a même réussi à créer un groupe de filles parmi les plus petits. "On a un noyau de 5-6 filles, c'est assez encourageant. Sinon, la difficulté, c'est que quand elles sont seules au milieu d'un groupe de garçons, elles ont du mal à continuer. Il y a la différence de physique, mais aussi le tempérament. Il faut savoir s'imposer, et les garçons ont encore un peu de mal à se mélanger aux filles".

"Sur 300 licenciés à Saint-Palais, on est une vingtaine de filles environ" Amaia Prebende

Donapaleuko neska taldea sortu zelarik 14 urte zituen Amaia Prebendek. Geroztik zango baloina ez du kasik beine utzi. Aurten, 12 neska lizentziadun "seniors" mailan; eta haurretan, gero eta neska gehiago ausartzen direla pozten da Amaia :

"Agian, segituko du haunditzen" Amaia Prebende

La section féminine de l'USSP Amikuze est toujours prête à accueillir de nouvelles joueuses ! - DR

+ 1 000 licenciées en 5 ans

Il y a encore quelques années, au Pays basque, les équipes féminines se comptaient sur les doigts d'une main. Il y en avait très peu sur la côte notamment. Aujourd'hui, on compte des sections un peu partout : Bayonne, Biarritz, Anglet, Saint-Jean-de-Luz, ou bien encore à Ustaritz, Saint Jean-Pied-de-Port, Briscous, Mauléon et donc Saint-Palais.

Alors qu'elles n'étaient que 400 licenciées dans le département des Pyrénées-Atlantiques en 2014, elles sont aujourd'hui 1382. Soit quasiment 1000 joueuses de plus en 5 ans. Même si le foot féminin reste marginal (7% des effectifs globaux dans le 64), la tendance est clairement à la hausse et le district de foot des Pyrénées-Atlantiques espère qu'un événement comme la Coupe du monde féminine viendra accélérer le mouvement.

"Il y a une quinzaine d'années, le football, ce n'était pas pour les filles. Les filles, c'était seulement le basket, le handball ou le volley-ball. Mais tout comme il commence à y avoir des filles qui font du rugby, il y a beaucoup de filles qui aiment le football depuis toujours et qui osent venir jouer avec leurs copines" se réjouit Hervé Latrubesse, le président de la commission féminine du district de football des Pyrénées-Atlantiques.