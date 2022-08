Pedro Mendes, défenseur de Montpellier : "J'ai touché le fond et pleuré pas mal de fois"

Depuis sa blessure, Pedro Mendes n'a pris part qu'à deux matchs officiel. Un premier avec la réserve de Montpellier, à l'issue de sa rééducation, en décembre 2021, avant de rechuter et de partir se faire soigner à Clairefontaine. Puis un second, au mois de mai dernier, lors de la dernière journée de Ligue 1, à Angers.

Malgré les douleurs et les espoirs douchés, le portugais s'est accroché durant onze mois. Aujourd'hui remis sur pied, et alors qu'il a participé à l'ensemble de la préparation physique avec le MHSC, il se sent prêt. Quelques pépins l'ont encore empêché de démarrer le championnat, mais l'ancien joueur de 31 ans pourrait être disponible pour le déplacement à Brest, ce weekend.

PEDRO MENDES - Entretien

Etes-vous enfin tiré d'affaire, Pedro ?

Tout va mieux, même si on peut toujours améliorer les choses, dans la vie. Mais oui, le plus dur est passé. Tout ce qui peut m'arriver en ce moment, ce n'est que du bonheur. Je le prends avec le sourire. Et tout ce que j'ai vécu, l'année dernière, j'essaie de le mettre derrière moi.

Au cours des derniers mois, vous avez écrit sur votre compte Instagram qu'il était hors de question pour vous de revenir à 60%. En terme de pourcentage, où en être vous, désormais ?

D'abord, il faut le dire, tous les footballeurs pros et tous les athlètes de haut niveau ne sont jamais à 100%. Il y a toujours des petits pépins, des petites douleurs. Quand j'ai dit ça, je voulais dire que si je suis à 90%, je serai au max. Mais 60%, cela n'aurait pas été bon pour moi, pour l'équipe, pour les supporters, pour la direction. Je me serais menti à moi-même, je n'aurais pas été capable de faire les efforts que font mes coéquipiers : sauter, tacler, freiner, sprinter. Si c'est pour faire acte de présence, avoir un match de plus, ça ne sert à rien. Je préfère ne pas jouer. Si je ne suis pas capable de faire les efforts, je préfère être honnête avec le coach. C'est ma façon d'être et de penser. Pour moi, c'est tout ou rien.

Il y a dix jours, le coach a parlé d'une alerte musculaire : tout le monde s'est inquiété. Etait-ce lié à la blessure au genou ?

Sur la dernière année, c'état le genou. Mais là, c'était l'ischio, pendant un sprint. Peut-être que ça vient d'un petit déficit musculaire lié à la blessure, évidemment. Mais rien à voir avec le genou. Je peux vous garantir que mon croisé va très bien. J'arrive à faire les rotations, les pivots marchent très bien, j'arrive à sauter. A la reprise, j'ai souffert du tendon rotulien. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent. Certains joueurs jouent avec des tendinites, ou des tendinopathies. Et si les autres sont capables de jouer avec, je serai capable aussi. Après, il y a des choses à régler et à faire avec le staff médical. Mais on est sur la bonne voie.

Qu'est-ce qui a été le plus dur, depuis avril 2021 : la blessure physique ou les conséquences psychologiques ? Notamment quand vous croyez revenir, avec la réserve, mais que vous rechutez.

En fait, il y a plusieurs étapes. Quand les croisés se confirment, tout s'effondre, tu pleures. Après, tu passes un cap. Il n'y a plus de larme. Tu te dis que tu vas revenir plus fort. Mais ça, ce n'est pas vrai. Pour moi, en tous cas, c'est du cliché, car tu perds la notion du terrain, de l'espace. Tu te muscles, mais tu perds de la vitesse. Sans compter qu'une fois sur le terrain, il y a un temps d'adaptation quand tu reviens. Moi, au moment de reprendre, avec la réserve face à Angers, j'ai senti que je n'étais pas à 100%. J'ai alors demandé plus de temps. Mentalement, j'étais présent. Je voulais montrer au nouveau coach, montrer à tout le monde que j'étais capable, mais mon genou ne me le permettait pas. Mentalement, je faisais des hauts et des bas. Je suis passé de l'enthousiasme et de l'excitation, à la rechute.

Pedro Mendes blessé à Lille en avril 2021 © AFP - Jean Catuffe

Et puis, à mon retour de Clairefontaine, je me sentais beaucoup, beaucoup mieux. Mon point de départ, il a été là. Je me suis senti capable de finir la saison, d'avoir quelques minutes. J'ai eu une discussion avec le coach, il m'a dit de décider, de voir si j'étais à l'aise. Pour moi, peu importe si c'était trois minutes, dix ou quinze, je les prenais. Aujourd'hui, la seule chose que je peux dire, c'est que je n'ai rien lâché. Je peux me regarder dans la glace. Quand ça ne marchait pas à droite, j'allais à gauche. J'ai trouvé le chemin.

Cela a pris du temps, mais vous avez finalement le sentiment ne de pas avoir triché, c'est ça ?

C'est ma personnalité. Je suis fait comme ça. Une fois, avec l'ancien coach, je me souviens qu'on devait jouer à domicile contre Lille. J'avais un petit pépin au mollet. Et j'ai été honnête. Je lui ai dit que je ne me sentais pas, que je n'arrivais pas à sprinter. Et il ne m'a pas fait jouer. Cela ne sert à rien d'être sur le terrain si tu n'arrives pas à sprinter. Cela va nuire à l'équipe, et je ne veux pas laisser une mauvaise image. Nous, on est jugé pour ce que l'on fait sur le terrain. Personne ne veut savoir si on a mal dormi, si on a eu une gastro la veille, si ton enfant ne t'a pas laissé dormir. Personne ne s'intéresse à ça, personne ne veut savoir ça. Donc si je ne suis pas dans les meilleures conditions, pourquoi être sur le terrain ?

Ce jugement qui ne prend pas en compte les "à côtés" est-il dur à accepter ?

C'est dur, mais ça fait partie du métier. On ne changera jamais cela. Sauf si l'on commence à écrire sur les réseaux sociaux : hier, je n'ai pas bien dormi. Mais si on fait ça, que vont dire les gens ? Que ce sont des excuses ! A nous, donc, de trouver des solutions, d'être honnête, de faire nos propres jugements. Si je fais un match pourri parce que, la veille, je n'ai pas bien dormi du fait que ma fille a pleuré ou parce que j'ai eu un soucis familial, alors je me regarde dans la glace, je sais pourquoi j'ai fait un mauvais match. Au moins, j'ai conscience des choses, de mes erreurs entre guillemets. A chacun de faire son jugement, et de s'éloigner du jugement social ou public.

Pourquoi avoir choisi de partir à Clairefontaine, au cours de votre rééducation : le besoin de changer d'air, de tester de nouvelles méthodes ?

Les deux, en fait. Il y avait des choses qui n'avaient pas très bien marché. Je sais que j'ai fait tout ce qui m'a été indiqué, ici. Il y a eu des façons de travailler, je les ai respectées. Après, si ça ne marche pas, j'essaie de voir d'autres avis. J'avais aussi besoin de changer d'air, parce que mentalement, ça n'était pas facile. Comme je l'ai dit : tu reviens, tu rechutes, puis tu reviens mais il y a la tendinite. Tu ne t'en sors pas, tu retournes en salle de soin. Ce "yoyo" entre le terrain et la salle de kiné m'angoissait. Pour vous, dire, je m'éloignais du foot. Je n'arrivais pas à regarder nos matchs. J'avais de la rage, de la frustration, beaucoup de sentiments. Je me disais : pourquoi moi ? Pourquoi je ne suis pas sur le terrain au bout de dix mois, alors que normalement, ce genre de truc est réglé en huit ou neuf mois, maximum ? Pourquoi moi, alors que je suis carré, que j'ai une hygiène de vie irréprochable. Je me posais des question, mais il n'y a parfois pas de réponse.

J'ai donc eu besoin de m'éloigner de cet environnement, parce que cela me faisait mal de voir les coéquipiers sur le terrain, et moi qui n'y arrivais pas. J'ai essayé de me vider la tête. De ne plus penser au foot. Même regarder un match de Ligue de Champions, je n'y arrivais pas. Cela me frustrait et je doutais. Du coup, j'ai fait un "reset" et je me suis éloigné de tout. En revanche, je tiens à remercier la direction, la compréhension de Michel Mézy et du président, notamment. Ils ont été de mon côté, ils m'ont toujours écouté et respecté.

Durant tous ces mois, vous êtes-vous senti seul ?

Je peux vous dire que j'ai touché le fond,et que j'ai pleuré pas mal de fois. Parce que tu doutes. Tu te dis : est-ce que je fais revenir comme avant ? Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Et tu commences à douter. Après; cela fait partie du métier. Dans la vie, il y a des moment comme ça, que ce soit pour une footballeur, un pompier, un policier, un avocat. Il y a des hauts et des bas. C'est d'ailleurs là que tu vois qui est à côté de toi. Ta famille et tes proches. Ceux qui t'aiment.

Quand tu te blesses, tu reçois des messages, bien sûr. Mais c'est bien beau. Durant le processus, qui est à côté de toi ? Qui se renseigne ? Qui demande si ça va mentalement, si le moral va bien. C'est bien beau un petit post quand tu te blesses, mais pendant l'année, qui te passe un coup de fil ? Tes amis et tes proches, uniquement. Il faut passer par là pour voir qui est vraiment à côté de vous.. Si je reviens et que ça se passe bien, tout le monde reviendra près de moi. On me demandera de nouveau des places, des maillots. Mais c'est vrai que pendant ma rééducation, il m'est arrivé de participer à des dédicaces. Et j'entendais des supporters se demandaient qui j'étais : "comment il s'appelle ?". Pourtant, ça fait des années que je suis au club, j'ai été titulaire. Mais personne ne se souvient de toi. Ils ont oublié. Le foot, c'est l'instant présent. Ce que tu as fait par le passé, ça s'oublie. C'est l'instant T qui compte. Et ça, ça te touche, quand même.

Pendant votre absence, des garçons ont émergé, d'autres sont arrivés. Mais la formule idéale en charnière centrale n'a pas encore été trouvée. Imaginez-vous reprendre la place de central droit ?

Il n'y a jamais de place garantie, dans le football. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, ça peut être un autre. Grâce à ma blessure, d'autres sont venus et bien revenus : Maxime Estève, Nicolas Cozza, Mamadou Sakho. Maintenant, c'est à moi de faire ce qu'il faut pour me mettre en condition pour, dès que l'opportunité arrive, montrer que je suis capable. Cela fait un an que je ne joue pas, que je ne fais pas 90 minutes. Tranquillement, j'essaie de faire ce qu'il faut. Si l'opportunité arrive, à moi d'être présent. Et si ce n'est pas le cas, si je fais un mauvais match, je regarderai derrière et, au moins, je me dirai que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Les mauvais matchs, il y en a. Tu peux rentrer dans un match, mais tu ne peux pas savoir si ça va bien se passer, ou si tu vas faire un match pourri. Mais on essaie toujours de faire le mieux possible. Et le match d'après, pareil. C'est comme ça que tu progresses.

Vous êtes en fin de contrat : ressentez-vous une forme de pression, la nécessité de rapidement revenir et convaincre ?

Je vais être honnête. Cette situation, le fait d'être en fin de contrat, c'est dans un coin de ma tête. Mais très loin. J'essaie de ne pas penser à ça, parce que je ne peux pas penser à ça, tant que je ne suis pas sur le terrain. Quelle direction va prolonger un mec qui revient d'une saison blanche et qui ne s'est pas encore affirmé dans l'équipe ? C'est normal, je le comprends et je l'accepte. Moi, j'essaie de me concentrer sur les choses que je peux maitriser. Le contrat, je ne maitrise pas. Etre titulaire, je ne maitrise pas, c'est une décision du coach. Je vais donc me concentrer sur le quotidien, les soins, l'hygiène de vie, ce que je mange, tous les petits détails que je peux maitriser. Le travail individuel, le travail sur le terrain. Et le reste, ce seront des conséquences. Elles seront positive ou négatives.