"Pelé était quelqu'un d'à part", dit l'ancien entraîneur du TFC Alain Giresse

Le monde du football et au-delà pleure la mort de Pelé , légende du ballon rond, décédé d'un cancer à 82 ans ce jeudi 29 décembre 2022. La nouvelle, annoncée par sa famille, a été très vite diffusée et quand Alain Giresse a décroché son téléphone pour répondre à France Bleu Occitanie, moins de dix minutes après l'annonce, il nous a répondu : "Bien sûr que je suis au courant, on s'y attendait malheureusement depuis quelques jours". Pelé était hospitalisé en soins palliatifs depuis le début du mois de décembre.

"C'était une référence"

Alain Giresse, ancien joueur pro et ancien entraineur du TFC (entre 1995 et 1998 et sur la saison 99/2000) s'est donc exprimé en direct sur France Bleu Occitanie dans l'avant match OM-TFC. "C'est très triste car cela représente quelque chose pour le foot. Pelé a démontré des choses, des gestes, des possibilités de créer des situations sur le plan offensif, que personne n'avait jamais vus auparavant. Quelque part il a inventé des choses incroyables sur le plan technique. Il a donné une autre dimension au jeu", explique Alain Giresse.

En parlait-il aux joueurs qu'il entraînait ou la légende était-elle trop inimitable ? "C'était un rappel, une référence. Quand des joueurs se prenaient pour ce qu'ils n'étaient pas, on évoquait Pelé, qui au-delà de sa qualité de joueur, était un garçon qui avait une simplicité, une proximité avec tout le monde. Il était apprécié par le monde entier. C'est cet ensemble là qui faisait de Pelé quelqu'un d'à part."