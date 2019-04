Pelé hospitalisé en France après sa rencontre avec Kylian Mbappé

Pelé, 78 ans, a été hospitalisé en région parisienne après sa rencontre événement avec Kylian Mbappé rapporte l'AFP et franceinfo ce mercredi confirmant une information de RMC. Selon son entourage, il s'agit d'une simple mesure de "précaution".

Pelé et Kylian Mbappé, le 2 avril 2019

La légende du football brésilienne Pelé, 78 ans, a été hospitalisée à l'hôpital américain à Neuilly (Hauts-de-Seine), "par précaution" dans la nuit de mardi à mercredi, mais ses jours ne sont pas en danger. Il souffre d’une forte fièvre et d'une grosse fatigue rapporte franceinfo, confirmant une information de RMC.

L'entourage du joueur évoque une "infection" et une simple mesure de "précaution" avant "un long voyage" pour rentrer au Brésil, sans donner plus de détails et indique qu'il n'était pas sorti de l'hôpital en début d'après-midi.

Une simple mesure de "précaution"

Cette hospitalisation a au lieu quelques heures après sa rencontre avec l'attaquant prodige du PSG et champion du monde Kylian Mbappé. Ils ont échangé devant quelques dizaines de journalistes, et échangé les maillots du Brésil et du club parisien.

Prévu à l'origine en novembre dernier, le rendez-vous entre les deux hommes avait été reporté car la légende brésilienne était souffrante.