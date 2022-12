Pelé, légende du football, est mort à l'âge de 82 ans

Le roi Pelé n'est plus. Edson Arentes Do Nascimento, dit Pelé, est décédé ce jeudi 29 décembre à l'âge de 82 ans. Atteint d'un cancer après la détection d'une tumeur du côlon en septembre 2021, il avait besoin de soins plus importants en raison d'une "insuffisance rénale et cardiaque".

ⓘ Publicité

Le 2 décembre 2022, l'hôpital de Sao Paulo avait indiqué que la légende brésilienne du foot souffrait d'une "infection respiratoire" mais que son état de santé général s'améliorait. Il y était hospitalisé depuis pour une réévaluation de son traitement contre le cancer du côlon. Le lendemain, il avait été admis dans un service de soins palliatifs, la chimiothérapie n'ayant plus les effets escomptés.

Le cancer d'Edson Arantes do Nascimento a été détecté en septembre 2021, révélait mercredi l'hôpital pauliste. Une tumeur pour laquelle il avait été opéré et qui faisait depuis l'objet d'un suivi.

Après la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar , Pelé a mis un message sur les réseaux sociaux : " Aujourd’hui, le football continue de raconter son histoire, comme toujours, d’une manière passionnante . Messi remportant sa première Coupe du monde, comme sa carrière le méritait. Mon cher ami Mbappé, marquant quatre buts en finale , souligne le Roi Pelé sur son réseau social. Quel cadeau ce fut de regarder ce spectacle pour l’avenir de notre sport".

Trois Coupes du monde et sacré "meilleur joueur du XXe siècle"

Né le 23 octobre 1940 à Três Corações, au Brésil, il a évolué au poste d'attaquant et de meneur de jeu du milieu des années 1950 jusqu’au milieu des années 1970.

Considéré comme le meilleur joueur de tous les temps - il a été élu joueur du XXe siècle par la FIFA -, il est le seul footballeur à avoir remporté trois la Coupe du monde, en 1958, 1962 et 1970 avec le Brésil.

Le "roi du football" a disputé 831 matches officiels pour 767 buts . Selon la FIFA, qui comptabilise également tous ses matches amicaux comme lors des tournées en Europe avec Santos, il a joué 1.363 matches et inscrit 1.281 buts. Avec le maillot du Brésil, il a marqué 77 buts en 92 sélections nationales. Soit près d’un but par match.

En plus de la Seleção, il a joué dans deux clubs : le Santos FC au Brésil (1956-1974) et le New York Cosmos aux Etats-Unis à la fin de sa carrière (1975-1977).

Depuis sa retraite sportive, Pelé était l'ambassadeur pour l'ONU et l'UNESCO à l'Éducation, l'Écologie et l'Environnement. Il continue également à prêter son image à diverses entreprises et a occupé le poste de ministre des sports du Brésil entre 1995 et 1998.

Pour autant, il n'a pas quitté le monde du football puisqu'il a été l'ambassadeur international de la Coupe du monde de 2014 qui s'est déroulée au Brésil.

Après avoir considéré le Brésilien Neymar comme son héritier, Pelé s'est pris d'amour pour la pépite française Kylian Mbappé qu'il n'a eu de cesse de comparer à lui et d’encourager. En avril 2019, France Bleu avait assisté à Paris à la rencontre entre le roi Pelé et son héritier désigné . C'était l'une de ses dernières apparitions publiques.

loading

À lire aussi VIDÉO - Football : quand le roi Pelé et le prodige Kylian Mbappé se rencontrent pour la première fois

Palmarès international

1958 : vainqueur de la Coupe du Monde en Suède

1962 : vainqueur de la Coupe du Monde au Chili

1966 : premier tour de la Coupe du Monde en Angleterre

1970 : vainqueur de la Coupe du Monde au Mexique

92 sélections, 77 buts avec le Brésil

Palmarès en club

Champion de Sao Paulo avec Santos en 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 et 1973

Copa Libertadores avec Santos en 1961 et 1962

Coupe du Brésil en 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968 (Santos)

Champion des Etats-Unis en 1977 (Cosmos New York)

Onze fois meilleur buteur du Championnat de Sao Paulo : 1957 (17 buts), 1958 (58 buts), 1959 (45 buts), 1960 (33 buts), 1961 (47 buts), 1962 (37 buts), 1963 (22 buts), 1964 (34 buts), 1965 (49 buts), 1969 (26 buts), 1973 (11 buts).

Distinctions

1281 buts marqués en 1363 matches, record mondial de tous les temps

Élu joueur du XXe siècle par la FIFA

Ballon d'Or d'honneur le 13 janvier 2014

Élu Athlète du siècle par le Comité International Olympique (CIO)

loading