Pélissier (Lorient) : "Face aux difficultés, il y a ceux qui s'effondrent et ceux qui voient des opportunités"

"On est dans le dur, oui". Comment, dans pareille situation, Christophe Pélissier pourrait-il d'ailleurs dire autre chose ? "On est dans le dur au niveau des résultats", reprend l'entraineur des Merlus, avec une série en cours de six matchs sans victoire. "On est dans le dur au niveau des blessés" avec pas moins de sept joueurs indisponibles pour le déplacement du FC Lorient à Angers ce dimanche pour la 14e journée de Ligue 1. "Mais ça, c'est un constat" sur lequel il refuse de s'apitoyer se montrant au contraire très combatif.

Les joueurs de l'équipe de N2 en renfort

"Face aux difficultés, il y a ceux qui s'effondrent et qui voient des problèmes. Et il y a les autres qui voient des opportunités. Moi, je vois des opportunités de regarder devant" appuie-t-il, alors que son banc aura des allures d'équipe réserve avec six joueurs de l'effectif de N2 appelés en renfort, dont Ronny Labonne pour la première alors que les autres ont pour la plupart déjà découvert la Ligue 1.

Se servir des problèmes pour essayer de ressouder au maximum le groupe

"On sait que les matchs à venir seront difficiles. Maintenant, il faut y aller la tête haute et combattre dans ces moments difficiles. Il faut se servir, comme je dis, des problèmes pour essayer de ressouder au maximum le groupe". Non sans rappeler l'épisode foudroyant de coronavirus dans les rangs des Merlus la saison passée, avec jusqu'à douze cas positifs.

"Entre guillemets, l'épisode du mois de janvier a été un élément peut-être fédérateur du groupe puisque, derrière, on avait enchaîné des bons résultats" pour se relancer complètement vers le maintien en L1, et espérant la même issue. "Dans la difficulté, on voit aussi les groupes, les hommes et les joueurs. Donc c'est ce que j'attends aussi". Certains éléments en manque de temps de jeu ont en effet une carte à jouer.

Des chances à saisir

Léo Pétrot, sûr lors des trois matchs où on a fait appel à lui, devrait une nouvelle fois avoir sa chance en défense centrale. Alors que Samuel Loric devrait être titularisé pour la première fois au poste de piston gauche. Au milieu, Quentin Boisgard doit briller pour pouvoir faire changer la hiérarchie, et Enzo Le Fée, qui n'est plus le petit jeune qui débute, est invité à endosser davantage de responsabilités lui qui fréquente régulièrement l'équipe de France Espoirs. Alors qu'Adrian Grbic, qui devrait être associé à Terem Moffi devant, se verra offrir une nouvelle chance.

"C'est un challenge à relever, il est important pour les joueurs et pour le staff aussi. Celui de faire en sorte qu'on minimise un peu toutes ces absences par l'association d'autres joueurs, et par l'avènement d'autres joueurs aussi" conclut Christophe Pélissier.