Pelouse de Geoffroy-Guichard : 8,9 sur 20 pour ASSE-Nancy

C'est la plus mauvaise note du stade stéphanois depuis le début de la saison. Ce résultat vient conforter au moins en partie les propos polémiques tenus par le coach des Verts mercredi soir. Mais une analyse plus poussée prouve qu'il est difficile d'associer les mauvais résultats à la pelouse.

8,9/20 : c'est la note attribuée à la pelouse de Geoffroy-Guichard lors du match qui a fait couler tellement d'encre depuis mercredi, dans le cadre du championnat de France des tribunes organisé par la LFP. C'est la plus mauvaise note du club cette saison. Les déclarations de Christophe Galtier , mercredi, laisse planer un gros malaise à l'ASSE et à Saint-Étienne Métropole. Le coup de gueule suscite beaucoup de réactions chez les supporters. L'entraîneur s'en est pris avec une vigueur exceptionnel aux services de la métropole : "On a un terrain de merde, c'est une honte, a-t-il précisé, j'en appelle aux responsables pour qu'ils nous rendent un terrain digne de ce nom".

La note de Galtier ?

Christophe Galtier fait partie de ceux qui ont noté et il a sans doute mis un zéro pointé. Mais la pelouse est à une moyenne de 13/20 depuis le début de la saison avec aujourd'hui une 14ème place au classement. Et la situation n'a cessé de se dégrader depuis le mois d'août. Il est loin de le temps estival de l'euro où Geoffroy-Guichard disposait d'une des seules pelouses qui tenaient le coup. Depuis un méchant champignon, et des intempéries, sont passés par là.

Une pelouse neuve, mais en mauvais état

La pelouse du Chaudron est neuve ou presque. Elle a été totalement refaite il y a un peu plus d'un an avant l'Euro. Un chantier d'1,3 millions d'euros. Ce jeudi, personne n'a souhaité commenté le coup de gueule du coach des Verts, ni à Saint-Étienne Métropole, ni à l'ASSE. Alors peut-on pour autant dire que le pré de Geoffroy-Guichard est responsable des mauvais résultats ? Là aussi c'est le championnat de France des pelouses qui est très instructif. Juste derrière la 14ème place de l'ASSE, on trouve Nice et Monaco, le leader de la Ligue 1 et son dauphin. Les deux clubs sont aussi leaders du classement à domicile.

Ni à Nice ni à Monaco, on ne constate un plus grand nombre de blessures à domicile. La pelouse stéphanoise est en mauvais état mais elle semble avoir bon dos.

Aucun commentaire, le club et la métropole embarrassés ?

Malgré la virulence des propos de l'entraîneur qui a parlé de "terrain de merde" et qui a clairement fait allusion aux "responsables du terrain qui sont soit-disant connaisseurs et supporters de l'ASSE et qui critiquent le club", aucun commentaire n'a été fait jeudi. Ni Gaël Perdriau le Président de Saint-Étienne Métropole, ni Roland Goujon son vice-président chargé des sports n'ont souhaité réagir. Pas plus de communication du côté du club. Tout le monde espère que l'esprit de Noël va calmer la colère de coach Galtier...