Pelouse de la Mosson : deux options retenues, en attendant un gros chantier

Organisée en urgence suite au coup de gueule de Michel Der Zakarian contre l'état du terrain, au Stade de la Mosson, la réunion entre la métropole de Montpellier et des représentants du MHSC a permis aux deux parties de s'accorder sur une feuille de route, ce mardi soir.

D'un côté, le coach pailladin accompagné notamment de Philipe Delaye (coordinateur sportif) et de Philippe Peybernès (directeur administratif et financier) du MHSC. En face, Christian Assaf, vice président de la métropole de Montpellier, un cabinet d'experts, le Cirad et les jardiniers affectés au stade de la Mosson, entre autres.

Ensemble, les différents acteurs ont d'abord établi un constat : les champignons qui sévissent depuis cet été sont actuellement en sommeil et, à condition que les conditions météo ne favorisent pas leur réveil dans les jours à venir, le gazon devrait retrouver ses couleurs d'ici trois semaines, un mois tout au plus.

Deux options sur la table

Il s'agit donc de décider de la marche à suivre. La métropole se dit prête à mettre la main au portefeuille pour acquérir des rouleaux de pelouse à poser sur le substrat actuel. Seulement, cette solution dont le coût s'élève à au moins 200.000 euros n'offre pas que des garanties. En effet, rien ne dit que la greffe opèrera rapidement et que des morceaux de pelouse ne vont pas se décrocher, comme cela s'est vu dans d'autres enceintes, au fil de la saison.

La seconde solution consiste à patienter, sachant que les footballeurs de la Paillade et leurs adversaires ne devraient plus être pénalisés que pour deux rencontres : Clermont, dans une dizaine de jours, et Toulouse le 29 octobre, avant de retrouver un "billard". Pour la première des deux parties, la pelouse devrait encore être moyenne. Pour la seconde, elle ne serait pas encore optimale, selon les prévisions.

Les acteurs présents lors de cette entrevue ont décidé de se revoir pour trancher, lundi ou mardi prochain. Le temps de trouver les rouleaux adéquats, au cas où, mais surtout de permettre aux membres de la commission pelouse de la Ligue de Football Professionnel de descendre à Montpellier, afin de constater l'étendue des dégâts et de se rendre compte des moyens et des efforts engagés, par le club mais surtout par la collectivité.

Une chose est certaine : la volonté de tous est de garantir l'intégrité physique des joueurs, de leur permettre de jouer le plus vite possible dans les meilleures conditions, mais aussi d'éviter une éventuelle amende de la LFP, si la note attribuée à l'issue des matchs à domicile n'était pas pas à la hauteur lors des prochaines journées.

Un chantier l'été prochain

Dans tous les cas, la métropole de Montpellier s'est dite plutôt favorable à la mise en oeuvre d'un chantier d'envergure, l'été prochain. Durant l'intersaison, un terrain hybride pourrait ainsi voir le jour, à la Mosson, comme souhaité par le staff technique.

Un changement de cap, donc, avec la pose du même gazon que celui sur lequel s'entraînent les hommes de Michel Der Zakarian, la majeure partie du temps, à Grammont. Là encore, c'est un gros chèque qui serait alors signé : plus d'un million d'euros.