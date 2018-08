Pau, France

Les footballeurs palois patienteront donc encore un peu avant le baptême attendu dans leur nouveau stade. La visite d'un délégué de la Fédération Française de Football ce jeudi après-midi au stade flambant neuf du Pau FC ne visait de toute façon pas à revenir sur l'annulation de la rencontre prévue ce vendredi face à Chambly. En revanche, chaque partie prenante dans l'affaire a pu se rendre compte de l'état piteux dans lequel se trouvait le gazon, centre de toutes les attentions.

Quinze jours pour réagir

Le Pau FC en tant que simple occupant du stade a choisi de rester en retrait, et c'est entre la mairie – propriétaire de l'enceinte – et la société responsable de la pose de la pelouse que les discussions se sont tenues. "Puisque c'est un marché public, nous avons mis l'entreprise devant ses responsabilités" relate Eric Saubatte, l'élu en charge des sports à la mairie de Pau et à l'agglo.

L'entreprise s'est donc engagée à réaliser des travaux "sous huit à dix jours" assure Eric Saubatte, notamment pour enfouir un peu plus profondément les buses d'arrosage dans le sol. Ensuite un rapport détaillé sera envoyé aux services qui géreront cette pelouse par la suite, puis un autre à la FFF d'ici la fin de la semaine. Cela permettra à un délégué de revenir pour, normalement, homologuer le terrain du Pau FC avant le prochain match à domicile, le 24 août face à Dunkerque.