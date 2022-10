Pénurie de carburants : le district de football de la Somme reporte tous les matchs prévus ce week-end

Pas de carburant, pas de match. Le district de football de la Somme annonce ce jeudi le report de tous les matchs prévus ce week-end, faute de pouvoir assurer les déplacements. Ce sont donc 22.000 licenciés qui ne pourront pas jouer ce week-end.

ⓘ Publicité

"Compte-tenu de la situation exceptionnelle actuelle face à l’approvisionnement des carburants sur notre territoire, le Comité Directeur de la Somme a décidé de reporter l’ensemble des compétitions, challenges, plateaux (toutes catégories et forme de pratiques) organisés sous sa gestion pour le week-end du 15 & 16 octobre 2022" précise le district. La pratique au sein d'un même club reste possible. "Le Comité Directeur tient à souligner que le Football reste une activité de loisirs et qu’à ce titre, il est notamment essentiel de pouvoir se rendre sur son lieu d’activité professionnelle", précise le communiqué.

Le district de l'Oise a également décidé de reporter les matchs . Le sixième tour de la Coupe de France est maintenu dans les Hauts-de-France.