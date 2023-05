"Personne n'a lâché" : le soulagement des joueurs de Strasbourg après le maintien en Ligue 1

Le soulagement pour le Racing. Le peuple strasbourgeois, comme toujours, a fait bloc derrière son équipe ce samedi 27 mai au soir à la Meinau pour soutenir son équipe et la pousser pour qu'elle décroche son maintien en Ligue 1 face au PSG, après une saison galère. Maintien assuré désormais grâce au match nul face à Paris 1 partout, sur un but strasbourgeois de Kévin Gameiro.

ⓘ Publicité

Le Racing qui a changé plusieurs fois d'entraîneur s cette saison revient de très loin. Les joueurs soufflaient donc ce samedi soir.

"On a fait une très belle première mi temps, on a rivalisé avec le PSG. A l'image de notre saison on a été arracher ce point du nul et ce soir c'était symbolique, c'est Kevin Gameiro qui a commencé ici qui met le but du maintien. Personne n'a lâché, tout le monde s'est donné avec ses armes. Je suis fier de mes coéquipiers, cela n'a pas été facile tous les jours" a commenté Dimitri Liénard après la rencontre. "Si on m'avait dit il y a quelques mois que l'on allait se maintenir ici fac eau PSG, j'aurais peut être rigolé" a-t-il poursuivi.

Kevin Gameiro, le buteur, était lui aussi très satisfait. "C'était un but très important pour nous, pour l'équipe. Pour la dernière à la maison, c'est bien. On va bien profiter cette semaine maintenant".

Globalement, c'était donc la fierté qui dominait ce samedi soir après ce match nul qui garantit le maintien. Les joueurs ont d'ailleurs longuement communié avec le public, comme s'il s'agissait d'un titre de champion, pendant que les vrais champions de France, le PSG, rentrait rapidement au vestiaire. "Je suis content d’avoir obtenu ce maintien à la Meinau ! Les joueurs le méritent, ils ont fait un bon match ce soir et méritent ce point ! On peut savourer ! Je suis très heureux d’avoir dans mon CV « entraîneur du Racing Club de Strasbourg Alsace ». Je l’avais déjà dit en arrivant, et je le confirme à nouveau, plutôt deux fois. Je remercie le président de m'avoir fait confiance" a pour sa part affirmé en conférence de presse d'après match Frédéric Antonetti, le coach strasbourgeois.

Des hommages appuyés à Dimitri Liénard

Dimitri Liénard a fêté dignement ses 10 ans au Racing , et peut être son dernier match à la Meinau. Le milieu de terrain emblématique n'a pas caché son émotion après le match.

"Cela fait longtemps que je n'avais plus ressenti cela. A 7h30 ce matin j'étais déjà réveillé, je n'ai pas dormi pendant la sieste. Je savais qu'il y aurai un hommage. Le tifo qu'ils m'ont fait, l'acclamation, cela n'a pas été facile de me remettre dans le match. Il y a des larmes qui ont coulé, cela a été très émouvant" dit-il. "L'avenir ? Je vais aller boire quelques bières pour savourer le maintien. Je vais profiter avec mes enfants. Et je verrai Marc Keller le président cette semaine et on verra ce qu'il va se passer" a-t-il poursuivi.

"Passer autant de temps dans un club franchement, ce n'est pas donné à tout le monde. Je lui tire mon chapeau, c'est vraiment un bon mec. Félicitations il sait tout le bien que je pense de lui. Je lui souhaite une belle fin de carrière" a lancé de son côté Kévin Gameiro, le buteur du soir qui lui aussi a expliqué qu'il allait parler de son avenir avec les dirigeants.

A la sortie du stade de la Meinau © Radio France - Luc Dreosto

Des supporters eux aussi soulagés et impatients

Les supporters à la sortie du stade, étaient aussi soulagés. "On mérite d'être en Ligue 1. Le public méritait, et l'équipe aussi, merci le Racing" disaient deux amis devant la Meinau. "Une très belle journée, on termine bien la saison, on a su redresser la barre, on espère du mieux pour la saison prochaine" disait un couple "Et pourquoi pas l'Europe en fin de saison prochaine ?" se demandait déjà Guillaume, un supporter de toujours.

Tous avaient d'ailleurs une pensée pour Dimitri Liénard. Avant le match, de nombreux enfants avaient offert des dessins au milieu de terrain en lui demandant de rester encore un peu.