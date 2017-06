Peter Zeidler : "Le FCSM doit jouer dans la première partie de tableau"

Alors que le FCSM vient de reprendre l'entrainement, le nouvel entraîneur du club Peter Zeidler était l'invité de France Bleu Belfort Montbéliard ce vendredi. Il fait le point sur ses ambitions pour la saison à venir et sur les recrutements en cours.

C'est reparti pour les footballeurs du FC Sochaux Montbéliard ! La reprise de l'entraînement a sonné ce jeudi matin au stade Bonal. Six semaines de préparation avant le coup d'envoi de la saison le 28 juillet à Bonal contre Bourg en Bresse. Une saison sur laquelle le nouvel entraîneur allemand Peter Zeidler a fait le point vendredi matin sur l'antenne de France Bleu Belfort-Montbéliard à 7h45 avec Hervé Blanchard.

Hervé Blanchard : Vous êtes le premier club ligue 2 à avoir repris aussi tôt. Pourquoi ?

Peter Zeidler : C'est pour faire des tests. Et c'est aussi un avantage psychologique d'être les premiers à aller sur le terrain dès ce samedi. On va se préparer pour une très bonne saison avec notre club.

Les joueurs sont-ils contents de revenir aussi vite avec des vacances plus courtes ?

Je n'ai pas encore parlé avec tout le monde. Mais on va avoir l'occasion de parler plus. Je veux que les joueurs s'identifient vraiment au club à la région et à ce qu'on va faire ensemble.

"Jouer dans la première partie de tableau"

Vous êtes là pour changer de cap après la fin de saison difficile avec Albert Cartier. Vous avez un projet plus offensif.. C'est cette philosophie là que vous voulez inculquer ?

D'abord je veux dire que j'ai beaucoup de respect pour Albert Cartier, pour ce qu'il a fait. Mais il faut changer, s'améliorer, établir un autre état d'esprit. Mais il faut le faire en toute humilité. On ne pas arriver et donner de grandes phrases, de grandes paroles. Mais il faut jouer dans la première partie de tableau et donc mieux jouer.

Et gagner à Bonal. Le public est lassé, résigné et veut retrouver du plaisir à venir au stade ...

C'est toujours l'idéal : avoir les résultats et le plaisir. Mais je connais le stade et la tradition. Vraiment j'ai assisté encore récemment à un match de Coupe ici, j'ai vu les trois derniers matchs aussi. Et donc on doit commencer par de bons matchs à domicile parce que beaucoup de nos supporters ne peuvent pas se déplacer à Châteauroux ou en Corse. Alors l'impression qu'ils ont de notre équipe se fait à Bonal et on va essayer de bien jouer ici.

Le recrutement : pour l'instant il y a un jeune qui part. Mais de pas de recrues. D'autres adversaire se sont eux déjà renforcés. Vous n'êtes pas inquiets sur l'avancée des négociations ?

Non pas du tout, on a six semaines avant le premier match. J'ai déjà vu pendant la semaine et auparavant avec Phillipe Rascquet (de la cellule de recrutement, ndlr), des contacts sont établis. Maintenant il faut encore attendre deux ou trois semaines pour finaliser les recrutements. Mais le mercato va jusqu'au 31 août et on travaille vraiment, on est d'accord il faut des recrutements pour atteindre les objectifs.

Peter Zeidler ne veut plus de départ

Et limiter les départs aussi ... C'est compliqué ?

Bien sûr. Mais j'ai déjà parlé avec les joueurs qui éventuellement voulaient partir. Mais ils ont un contrat ici et je ne suis pas prêt à ce qu'ils partent, je compte sur eux. Je suis venu dans la région pour être ambitieux. Et le staff, les supporters et moi avons donc besoin de très très bons joueurs. On les a déjà mais il faut des recrues.

Vous avez l'image de quelqu'un de très positif, ça compte aussi dans votre communication ?

Oui, j'aime la vie et surtout mon métier. C'est ma passion. Dans ma première vie j'ai été prof pendant 20 ans (prof de Français et de sport, NDLR) et là j'ai choisi le métier d’entraîneur. Donc il faut être positif sans être superficiel. Il faut travailler avec envie, dans une bonne ambiance. Ca je sais faire ! Mais il nous faut aussi, et on l'a, une bonne direction. Et on a besoin surtout, surtout, d'un bon public qui nous aide. Et je suis sûr qu'on a ce potentiel au FC Sochaux Montbéliard !