Petit-déjeuner à Le Basser, footing dans les bois : ce qui attend les joueurs du Stade Lavallois ce lundi

Cette saison encore, les nouvelles têtes seront nombreuses au Stade Lavallois en ce lundi de reprise. Pour l'instant onze joueurs ont signé au club durant le mercato estival, et ce n'est pas tout à fait terminé d'après les dirigeants. Et avant d'investir pour la première fois de la saison le vestiaire des Gandonnières, les joueurs ont d'abord rendez-vous dans un lieu plus symbolique.

En effet, Olivier Frapolli convoque tout son groupe et le staff au stade Francis Le Basser, "dans le théâtre de leur exercice" commente l'entraîneur sur le site internet du club. "L’une de mes volontés était que nous prononcions les premières paroles aux joueurs dans le stade" explique-t-il. Là-bas, un petit-déjeuner sera servi aux groupe pour un premier moment en commun.

Ensuite direction les Gandonnières donc à 10h, où les joueurs recevront leur pactage pour la saison : shorts, t-shirts d’entraînements. Place aux choses sérieuses après : un premier footing dans les bois pour se mettre en jambes. Olivier Frapolli donnera ses premières consignes sur le terrain n°7.

Selfies à distance

Petit événement : les supporters pourront assister à la séance, une première depuis le début de la crise sanitaire. L'accès se fera uniquement via le parking de la Malle au bout du terrain synthétique. Les mesures barrières doivent être respectées : pas d'autographes mais des selfies et des photos à bonnes distances des joueurs sont autorisées.

Olivier Frapolli prévoit dix séances pour cette première semaine d'entraînement. Afin que les joueurs apprennent à mieux se connaître et favoriser la cohésion de groupe, le staff leur a aussi concocté un petit stage à Échologia, à Louverné, la première semaine de juillet, à base d'activités sportives et ludiques.

Le programme des matchs amicaux

Laval vs AC Ajaccio (L2) le mercredi 07 juillet à 18h30 à Fougères.

Laval vs Cholet (N1) le vendredi 16 juillet à 18h à Château-Gontier.

Voltigeurs de Châteaubriant (N2) vs Laval le mercredi 21 juillet à 19h à Châteaubriant.

US Orléans (N1) vs Laval le samedi 24 juillet à 18h à Avoine (37).

Laval vs US Saint Malo (N2) le mardi 27 juillet sur le terrain n°7 des Gandonnières (horaire à définir)

Laval vs Lusitanos St Maur (N2) le vendredi 30 juillet au stade Francis Le Basser (horaire à définir)

