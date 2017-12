Strasbourg, France

Après sa boutade sur les joueurs parisiens torchés au vin chaud avant le match de championnat, l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey fait cette fois référence au film les Bronzés pour décrire la difficulté de la tâche qui attend ses joueurs face au PSG ce mercredi soir en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. "On en a quand même chié l'autre jour, quand tu regardes les stats, tu te dis que Paris a gagné 4 à 0. Après _quelquefois le football fait que sur un malentendu, tu arrives à passer entre les gouttes, mais il faut que ça soit un gros malentendu, c'est plus que Jean-Claude Duss, là tu pars de plus loin encore_."

Le PSG revanchard

Le premier succès des Strasbourgeois relevait de l'exploit, une deuxième victoire serait quasiment miraculeuse selon le coach strasbourgeois car les joueurs du PSG sont très revanchards: "Il faut être réaliste quand même, insiste Thierry Laurey. Ils ne viennent pas avec l'idée de plaisanter. La dernière fois ils avaient un peu la tête ailleurs. Ils savent maintenant où Strasbourg se trouve et je pense qu'il ne vont pas faire dans la demi-mesure. Là il va falloir plier mais ne pas rompre".

Terrier et Da Costa absents

Les Parisiens quadruples tenants en titre du trophée seront privés de Rabiot, Thiago Silva et sans doute Neymar retourné au Brésil pour des raisons personnelles. Mais les Strasbourgeois compteront encore plus d'absents, notamment le duo d'attaquants Martin Terrier blessé et Nuno Da Costa suspendu. Retour en revanche dans le groupe des milieux de terrain Jonas Martin et Anthony Gonçalves et du défenseur Pablo Martinez après 3 mois d'absence.

Racing PSG acte deux c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Alsace. Le coup d'envoi est à un horaire inhabituel 21h05.