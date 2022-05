"On peut rire de tout mais pas avec n'importe qui" estime le groupe de supporters niçois de la Populaire Sud

"Men bati sieu Nissart" : les ultras de la Populaire Sud invoquent la culture nissarte et l'humour noir cher aux ultras depuis toujours pour revenir sur le chant moquant la mort de Sala entonné par des supporters lors de la réception de Saint-Étienne mercredi soir. Un chant qui déchaine les critiques depuis et qui émeut jusqu'aux médias argentins, pays d'origine d'Emiliano Sala.

"Trente-sept ans de présence oubliés pour un chant de deux minutes."

Les auteur du communiqué regrettent l'ampleur des réactions : _"Voilà qu'après une erreur, puisse-t-elle paraître énorme ou non selon les pensées de chacun, tout est remis en question." Conscient d'être dans l'œil de cyclone et de risquer gros, le groupe persiste et signe : "Vos indignations sont fausses et vous donnent bonne conscience" et termine par "Repose en paix Emiliano" après avoir chanté ce mercredi soir "C'est un argentin qui ne nage pas bien, Emiliano sous l'eau."_