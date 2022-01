Philippe Boutron blessé sur le rallye Dakar : "ça a touché tout le monde" parmi les joueurs de l'US Orléans

C'était l'heure de la reprise de l'entraînement pour les footballeurs de l'US Orléans ce lundi, au stade de la Source, puisque le championnat de National reprend ce vendredi : l'USO, mal en point au classement, reçoit Sedan à 18h30.

Evidemment, au-delà de l'aspect sportif, l'événement dont tout le monde parlait, c'était la grave blessure de Philippe Boutron, 61 ans, président de l'US Orléans Loiret Football, touché dans l'explosion d'un véhicule avant le départ du rallye Dakar jeudi dernier, en Arabie Saoudite. Philippe Boutron devait y participer en tant que pilote pour la neuvième fois.

Ca a choqué tout le monde"

Invité de 100% USO ce lundi sur France Bleu Orléans, le jeune attaquant Esteban Lepaul, a expliqué que cela touche les joueurs : "on en a parlé. C'est sûr, ça a choqué un peu tout le monde, quand ça touche quelqu'un qu'on a l'habitude de voir régulièrement. On espère qu'il va se rétablir le plus vite possible, il est souvent avec nous au vestiaire et sur tous les déplacements, il joue son rôle à fond. On espère qu'il va se remettre au plus vite, ça ne doit pas être facile pour sa famille, nous on en sait pas plus que ça, mais on espère qu'il va se rétablir rapidement".

Désormais rapatrié en France, Philippe Boutron est actuellement hospitalisé à l'hôpital militaire de Clamart, près de Paris.