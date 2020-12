Philippe Hinschberger : "Je ne comprends pas que l'on puisse offrir un point à Caen. On est frustré"

"Permettez moi de vous signaler qu'il y a prendre un point et prendre un point" lâche Philippe Hinschberger, l'entraîneur du GF38, devant les journalistes après le match nul face à Caen ce samedi soir lors de 14e journée de Ligue 2. Le technicien grenoblois ne comprend pas la décision de l'arbitre d'avoir sifflé un penalty pour Caen en fin de rencontre.

Le point que Caen a pris c'est cadeau - Philippe Hinschberger, entraîneur du GF38

"Il n'y a pas penalty. A un moment donné, Loïc Nestor touche le ballon, il arrête le ballon. Si on n'a plus le droit d'arrêter le ballon... Je ne sais même pas s'il y a un contact entre les deux joueurs. L'arbitre s'est trompé et je lui ai dit, même si j'ai bien aimé son arbitrage en première mi-temps où il a bien maintenu les débats" continue Philippe Hinschberger.

On est frustré, c'est tout. Point - Philippe Hinschberger

De la déception dans le camp grenoblois, sachant que le GF38 pouvait prendre seul la tête du championnat après la défaite du Paris FC sur le terrain de Troyes, nouveau leader. Face a Caen, Philippe Hinschberger reconnaît tout de même que son équipe a "un peu oublié de jouer en deuxième mi-temps car bien pressé par l'équipe adverse et surtout pressé de défendre le but d'avance" termine le coach grenoblois.