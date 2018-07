Laval, France

Le président du Stade lavallois, Philippe Jan a délivré quelques informations diverses. D'abord sur le départ d'Houboulang Mendès, expliquant que seul le club de Lorient s'était positionné. L'accord, trouvé samedi dernier, est gagnant-gagnant. Le montant du transfert ne sera pas rendu public mais il y a des bonus et des intéressements selon les performances du joueur et du club.

Depuis le début de l'année, le Stade lavallois a récupéré 3 millions 700 000 euros grâce aux transferts d'Oumar Solet à Lyon, de Nordi Mukiélé à Leipzig et d'Houboulang Mendès à Lorient. Le président du club avait pour mission de réaliser deux millions et demi, l'objectif est donc largement atteint.

Un budget en hausse

Pour cette saison 2018/2019, le budget u Stade lavallois s'élève à six millions d'euros, soit l'un des plus gros de National. Un budget à mi-chemin entre celui de la dernière saison de Ligue 2 (huit millions) et celui de l'an dernier (quatre millions). Du coup, la masse salariale du club est en hausse de 40%. Par ailleurs, l'ensemble des partenaires majeurs du Stade lavallois ont renouvelé leurs contrats avec le club de foot mayennais. Et Philippe Jan l'a assuré, "nous aurons un très gros budget en Ligue 2 en cas de montée du Stade lavallois". Ce qui signifie, en d'autres termes, un budget supérieur à ceux de ses dernières années.