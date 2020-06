Philippe Jan, président du Stade lavallois : "le club a un projet, mais il ne doit pas être rendu public"

Le Stade lavallois va repartir pour une quatrième saison en National. Et depuis un an, le club mayennais a perdu son statut professionnel. Le club perd chaque année un peu plus de son vernis, celui qui l'a fait briller dans la dernière partie du 20e siècle.

Compte-tenu de cette situation, les supporters sont en droit de se demander quel est l'avenir du club ? Eux qui espèrent un retour du Stade lavallois en Ligue 2 le plus rapide possible.

Les dirigeants ont-ils un projet ? Si oui, lequel. Et il y a aussi des sponsors qui se posent cette question. A l'image de Samuel Tual, président du Groupe Actual, actionnaire et sponsor du Stade lavallois : "j'attends des dirigeants un projet sérieux, crédible et ambitieux pour revenir en Ligue 2. Cela déterminera l'engagement (financier) du groupe au sein du Stade lavallois."

Le président du directoire du Stade lavallois, Philippe Jan se défend : "je comprends l'impatience de Samuel Tual, on est tous impatients. Mais il y a des étapes à marquer. Il n'y a pas de divergences avec les actionnaires et encore moins avec Samuel qui est très impliqué dans l'avenir et l'évolution du Stade lavallois. Il y a surtout une union commune pour mener à bien un projet et pour emmener ce club vers la Ligue 2."

Quel projet ?

Après plusieurs saisons durant lesquelles des erreurs ont été commises, les supporters du Stade lavallois veulent savoir où va le club. "Ce projet, il existe" explique Philippe Jan. "Il a été présenté aux actionnaires. Vous ne pouvez pas fédérer les actionnaires et les emmener avec vous dans la gestion d'une entreprise si vous n'avez pas un projet écrit et une feuille de route."

Mais alors, pourquoi ne pas dévoiler ce projet au grand public ? Là encore, Philippe Jan argumente : "je pense qu'il ne faut pas le communiquer en long en large et en travers même pas certaines idées parce que ce serait donner trop d'informations à la concurrence. Chacun (les clubs) doit avancer et travailler dans son coin. Nous n'avons pas à mâcher le travail pour les autres".

La reprise de l'entraînement pour préparer la saison 2020/2021 est prévue le mercredi 1er juillet.