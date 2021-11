Philippe Montanier agacé contre les arbitres à Trélissac : "Vous n'êtes pas au-dessus des lois"

Le TFC a arraché sa qualification pour les 32es de finale de la Coupe de France au bout du temps réglementaire ce dimanche à Trélissac. Un match où Philippe Montanier a été averti, comme à Libourne. Passablement énervé par l'attitude de certains membres du corps arbitral.

Montanier : "15 ans que je demande les micros"

"J'étais en colère. Nous on doit respecter les arbitres, qu'on leur parle bien. Mais il faut aussi que les arbitres parlent bien aux joueurs. Il faut qu'on enregistre, qu'on règle le problème. Les arbitres n'ont pas à mal parler aux joueurs. Cela doit aller dans les deux sens, ça me met hors de moi. Le carton jaune est anecdotique. Attention messieurs et mesdames les arbitres, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Parlez correctement. Moi ça fait 15 ans que je demande les micros. Déjà cela protègera les arbitres. Les joueurs ne devront pas mal parler mais on s'apercevra aussi que des arbitres parlent mal aux joueurs. Très peu, mais il y en a", a-t-il confié à l'issue de la rencontre.

Tirage au sort lundi soir

Le TFC connaitra ce lundi soir dans la soirée l'identité de son adversaire pour les 32es de finale de la Coupe de France qui se joueront le weekend des 18 et 19 décembre.